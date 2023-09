Mario Kart Showdown

We’re gearing up for a Mario Kart tournament. Compete head-to-head, and risk it all to see who can make it to the finish line first! Winner will take it all. Snacks and drinks will be provided. Grades 5+.

Nos estamos preparando para un torneo en el juego Mario Kart. ¡Compite hombro a hombro y arriésgalo todo para ver quién puede llegar a la meta final en primer lugar! ¡El ganador se lo llevará todo! Tendremos bocadillos y bebidas. Para chic@s cursando del 5° grado en adelante.