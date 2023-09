Let’s Talk About It: 2023 Ballot Issues

Join the Basalt Library, the Basalt Chamber of Commerce, and Count Me In Colorado, in a discussion about the issues on the 2023 November Ballot. Particular focus will be given to Proposition HH.

Light lunch will be provided, please register for this free event through the Chamber of Commerce website.

Acompañe a la Biblioteca de Basalt, la Cámara de Comercio de Basalt, y a Count Me In Colorado, en una discusión sobre los puntos que serán presentados en la papeleta de votación en noviembre de 2023. Habrá un enfoque específico en la Propuesta HH. Se ofrecerá un almuerzo ligero. Por favor inscríbase para este evento gratuito a través de la página web de la Cámara de Comercio de Basalt.