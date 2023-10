Let’s Play Bridge!

Bridge players unite! The Library Bridge Club includes introductory lessons for newcomers and the ability to refresh your game for experienced players. Bridge will be led by Courtney Keller, an experienced teacher and player. She will review the rules and opening moves and give pointers along the way. All experience levels and drop-ins are welcome.

Jugadores de Bridge: ¡Acompáñennos! El Club de Bridge de la biblioteca con lecciones introductorias para l@s participantes de nuevo ingreso y la posibilidad de mejorar las técnicas de juego para l@s jugadores más experimentados. El juego de Bridge será dirigido por Courtney Keller, una experimentada instructora y jugadora, quien hará una revisión de las reglas y los movimientos de apertura, además de ofrecer sugerencias conforme el juego vaya avanzando. Todos los niveles de experiencia son bienvenidos y no es necesario reservar un espacio.