Free Legal Self-Help Clinic

The Free Legal Self-Help Clinics are provided by Virtual Pro Se Clinic Program every second Thursday of the month. Volunteer attorneys are available to assist with legal matters, one-on-one. Meetings are a maximum of 15 minutes, and will take place via Zoom at the library. Spaces are available between 2-5 pm and fill up quickly–please sign-up by calling 970-927-4311 or emailing info@basaltlibrary.org as early as possible. If the clinic is full, you may be placed on the waitlist to receive a call at home from one of the volunteer attorneys.

These meetings are FREE for parties who have no attorney to answer questions, help fill out forms, and explain the process and procedure for civil legal issues, including family law, civil litigation, property law, probate law, collections, appeals, landlord-tenant law, veteran’s benefits and civil protection orders.

The volunteer attorneys do not represent you just because they help you at this clinic. This clinic is information only, and is no substitute for legal representation. You have the right to retain an attorney of your choice at any time, and are advised to do so.

***************************************************

Las clínicas gratuitas de asesoría legal son proporcionadas por Virtual Pro Se Clinic Program el segundo jueves de cada mes. Contamos con abogados voluntarios que se encuentran disponibles para ayudar con asuntos legales de manera individualizada. Las reuniones tienen un límite de 15 minutos y tendrán lugar a través de Zoom en la biblioteca. Los espacios se encuentran disponibles entre 2 y 5 pm y se agotan con rapidez. Por favor reserve su espacio llamando al 970-927-4311 o enviando un correo electrónico a info@basaltlibrary.org tan pronto como le sea posible. Si la clínica se encuentra saturada, usted puede registrarse en la lista de espera para recibir una llamada en su casa por parte de uno de los abogados voluntarios.

Estas reuniones son GRATIS para aquellas personas que no cuentan con un abogado que pueda responder a sus preguntas, ayudarles a llenar formularios, o explicar el proceso y los procedimientos de conflictos legales de carácter civil, incluyendo casos de legislación familiar, disputas civiles, legislación de propiedad, legislación testamentaria, cobranzas, apelaciones, legislación arrendataria, prestaciones para veteranos, y órdenes de protección civil.

Los abogados voluntarios no son sus representantes por el simple hecho de haberle ayudado durante esta clínica. La clínica tiene el único propósito de brindar información y no sustituye la representación legal. Usted tiene el derecho de contratar al abogado de su elección en cualquier momento y se le recomienda que lo haga.