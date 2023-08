Find Your Best Future: The Common App

A four-part workshop series, offered quarterly throughout the school year, focuses on preparing high school students for the next phase.

This month’s workshop is geared for high school seniors who are ready to apply to colleges and need direct assistance and advice completing their Common App, which is the application used by most colleges for admissions.

Offered in partnership with Roaring Fork College Consulting.

*************************

Este taller es una serie de cuatro partes, ofrecida trimestralmente a lo largo del año escolar y se enfoca en la preparación de los alumnos de la escuela media superior (high school) para la siguiente fase.

El taller de este mes está dirigido a l@s chic@s cursando el 12° grado (seniors) que estén list@s para enviar sus solicitudes a las universidades, y que necesitan apoyo directo y consejos para completar su “Common App” (la solicitud utilizada por la mayoría de las universidades en el proceso de admisión).

Ofrecido en colaboración con Roaring Fork College Consulting.