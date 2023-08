Celebrate Library Card Sign Up Month with a family movie night full of popcorn and treats! We will be doing library cards sign-ups before the movie!

Celebra el mes dedicado a obtener una tarjeta de préstamos en la biblioteca con una noche de película en familia, ¡llena de palomitas de maíz y golosinas! ¡Estaremos registrando a l@s interesad@s en obtener una tarjeta de préstamos antes de iniciar la película!