El placer de leer con Angélica Breña

Este verano acompaña a Angélica Breña para practicar tu español en el jardín de la Biblioteca Regional de Basalt. Estaremos leyendo el libro Diez treguas, escrito por Francisco Varela. Lo único que necesitas es poder leer español. Las sesiones serán conducidas en español e inglés.

This summer join Angelica Breña to practice your Spanish in the garden of the Basalt Regional Library. We will be reading the book Diez treguas, written by Francisco Varela. All you need is to be able to read Spanish. Sessions will be conducted in Spanish and English.