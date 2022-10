Day of the Dead Art Activity

The Day of the Dead honors the lives of those who have passed away. In this bilingual program made possible by the Basalt Library and Anderson Ranch Arts Center, we will create colorful altars with wood, paper, tissue paper, and other exciting mixed-media materials.

This community gathering is free and open to all ages. Drop by the Basalt Regional Library any time between 10:30AM-12:30PM. The event will conclude with a celebration of the altars.

El Día De Los Muertos, honra las vidas de aquellos que han fallecido. En este programa bilingüe hecho posible por la Biblioteca Regional de Basalt y el Anderson Ranch Arts Center, crearemos altares coloridos con madera, papel de seda y otros emocionantes materiales. ¡Todo estará listo para que elabores el tuyo!

Este programa tiene la intención de inspirar y recrear las tradiciones y formas de arte para honrar y recordar a nuestros antepasados, incluyendo mascotas. ¿Cómo puede recordar a sus seres queridos que han fallecido? ¿En qué se parece o es diferente al Día de los Muertos que tú conoces? En este programa se enfatizará la historia, el arte, los cuentos populares y el lenguaje de esta festividad mexicana y latinoamericana. Expondremos los altares al final del día con una exhibición de celebración.

¡Todas las personas y familias son bienvenidas!