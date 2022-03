Civil Justice for Seniors / Justicia Civil para Adultos Mayores

Alpine Legal Services will discuss their Senior Legal Services programming and civil legal issues they are seeing in their work assisting seniors in our region.

Alpine Legal Services discutirá su programación de Servicios Legales para Personas Mayores y los problemas legales civiles que están viendo en su trabajo de asistencia a personas mayores en nuestra región.

Join the presentation via Zoom: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yywujJ6jQlyRx7hcKp_Q4A