Let’s celebrate space exploration and all that it has contributed to humanity as a community. We will have talks, dinner and drinks. Come with your family!

Bilingual activity for all ages.

Celebremos la exploración espacial y todo lo que ha aportado a la humanidad como comunidad. Tendremos charlas, cena y bebidas. ¡Ven con tu familia!

Actividad bilingüe para todas las edades.