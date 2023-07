Book Talk: Lonesome Dove

Our Book Talk this month (on hiatus in July) features the Adult Summer Reading book, Larry McMurtry’s classic Lonesome Dove. Please pick up a copy (while supplies last!) available in July. For over thirty years, this exceptional novel has delighted readers with an epic cattle drive from Texas to Montana and a bunch of unlikely cowboys. We invite you to spend a few weeks with Gus McCrae and Woodrow Call and join our moderator, Mary Fox, for a memorable Book Talk.

Nuestra conversación literaria de este mes (después de haber tomado una pausa durante el mes de julio) presenta el clásico de Larry McMurty: Paloma Solitaria. Forma parte del programa de lectura para adultos durante el verano. Venga por su ejemplar (mientras tengamos copias disponibles) durante el mes de julio. Por más de treinta años, esta novela excepcional ha deleitado a lectores con la historia sobre un viaje épico de transportación de ganado, desde Texas hasta Montana, con un grupo de extraños vaqueros. Le invitamos a pasar varias semanas con Gus McCrae y Woodrow Call y a unirse a nuestra moderadora, Mary Fox, para una memorable conversación literaria.