Book Talk: Covenant of Water

Our Book Talk this month features Abraham Vergese’s The Covenant of Water. Please pick up a copy (while supplies last!). From the New York Times-bestselling author of Cutting for Stone comes a stunning and magisterial epic of love, faith, and medicine, set in Kerala, South India, following three generations of a family seeking the answers to a strange secret. The Covenant of Water is set in Kerala, on South India’s Malabar Coast, and follows three generations of a family that suffers a peculiar affliction: in every generation, at least one person dies by drowning-and in Kerala, water is everywhere.

Nuestra conversación literaria de este mes presenta el libro “The Covenant of Water” (El convenio del agua), de Abraham Vergese. Por favor visite la biblioteca para obtener una copia; los ejemplares estarán disponibles durante (¡hasta agotar existencias!) Del autor de Cutting for Stone, título reconocido por el New York Times como uno de los mejor vendidos, llega un relato épico de amor, fe y medicina, que resulta verdaderamente impactante y magistral. Es la crónica de tres generaciones en una familia del sur de la India, quienes buscan las respuestas a un extraño secreto. The Covenant of Water tiene lugar en Kerala, en la Costa de Malabar al sur de la India, y relata la historia de tres generaciones en una familia que sufre de una peculiar aflicción: en cada generación, al menos una persona muere ahogada, y en Kerala, el agua se encuentra en todas partes.