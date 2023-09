Basalt Regional Library Book Club

Join us on the first Wednesday of every month for our library book club! We’ll look at highlights of our favorite new releases and books in the news, and also have an informal round-table discussion of books you’ve been reading that you’d like to share.

¡Acompáñanos el primer miércoles de cada mes para nuestro club de lectura en la biblioteca! Echaremos un vistazo a los puntos más destacados en las noticias sobre los nuevos lanzamientos y publicaciones literarias, además de tener una discusión informal a manera de mesa redonda sobre los libros que has estado leyendo y que te gustaría compartir.