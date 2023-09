Art for All Ages

A program to encourage adults and kids to spend time doing art projects together. Bring your creativity and let’s explore the great world of art! In this program you can enjoy painting, drawing and quality time with others. This program is designed for all ages. October’s craft will be all about community as we make buildings in our town with brown paper bags.

Un programa que exhorta a adultos y jóvenes por igual a pasar tiempo juntos creando proyectos de arte. ¡Solo necesitas tu creatividad para explorar el grandioso mundo del arte! En este programa puedes disfrutar de la pintura, el dibujo y de la oportunidad de pasar tiempo de calidad con los demás. El programa está diseñado para participantes de todas las edades. La manualidad del mes de octubre estará enteramente relacionada con la comunidad, así que crearemos edificios en nuestra localidad con bolsas de papel color marrón.