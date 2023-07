Art for All Ages

A program to encourage adults and kids to spend time doing art projects together. Bring your creativity and let’s explore the great world of art! In this program you can enjoy painting, drawing and quality time with others. Explore the theme of Growth with a project discovering who you think you will be in the future! This program is designed for all ages. This month celebrate self empowerment by turning your name into art with a positive message!

Un programa que exhorta a adultos y jóvenes por igual a pasar tiempo juntos creando proyectos de arte. ¡Solo necesitas tu creatividad para explorar el grandioso mundo del arte! En este programa puedes disfrutar de la pintura, el dibujo y de la oportunidad de pasar tiempo de calidad con los demás. Explora el tema del crecimiento con un proyecto que te permitirá descubrir quién crees que serás en el futuro. El programa está diseñado para participantes de todas las edades. ¡Este mes celebra el auto-empoderamiento convirtiendo tu nombre en arte con un mensaje positivo!