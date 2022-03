Come visit Coffman Ranch for an Arbor Day celebration of Aspen Valley Land Trust and Wilderness Workshop’s 55th anniversaries. You can help plant a tree and enjoy coffee and donuts out on the land, and learn a bit about both organizations.

This community event is free, but space is limited so RSVP today! It’s also rain, snow, or shine, so be prepared. Layers are always a good idea, as well as sun protection, and sturdy shoes – it is a working ranch.

—–

Venga a visitarnos Coffman Ranch para celebrar el Día del Árbol, donde también estaremos celebrando y los 55 años de Aspen Valley Land Trust y Wilderness Workshop. Puede plantar su propio árbol, disfrutar de café y donas en el campo y aprender un poco sobre ambas organizaciones.

Este evento comunitario es totalmente gratuito, pero el espacio es limitado, ¡así que confirme su asistencia hoy mismo! Este es un evento al aire libre y talvez puede que llueva, nieve o haga sol, así que venga preparado para cualquier tipo de clima. Las capas de ropa siempre son una buena idea, así como protección solar y zapatos resistentes a las inclemencias del tiempo: este lugar es un rancho en funcionamiento.