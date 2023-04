Aprende a utilizar los recursos de la biblioteca, te enseñaremos para que puedas acceder a ellos desde tu casa, tu celular o tu tableta electrónica.

Practicaremos español e inglés. Actividad bilingüe y multicultural.

Learn to use the resources of the library, we will teach you so that you can access them from your home, your cell phone or your electronic tablet.

We will practice Spanish and English. Bilingual and multicultural activity.