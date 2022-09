Actividad de arte: Altar de Día de Muertos / Day of the Dead Art

Ofrenda/Altar de Día de Muertos para recordar y recrear las tradiciones de distintos países. Del 27 al 29 de octubre se instalará un altar-ofrenda del Día de los Muertos en el exterior de la biblioteca. Le invitamos a que participe con flores, fotos y demás, como homenaje a sus seres queridos que se han ido.

Day of the Dead Ofrenda/Altar to remember and recreate the traditions of different countries. A Day of Dead Alter will be set up outside the library from October 27 to 29. You are invited to add to the display with flowers, pictures, and more to pay your respects to your lost loved ones.