Carta a la Editora

Queridos padres,

Como adolscente que vive en una ciudad turística, me gustaría hablarles de los retos a los que nos enfrentamos los adolescentes. Sin embargo, antes de comenzar, quiero decirles que les tengo mucho aprecio. No puedo ni imaginarme todo lo que hacen “detrás del escenario” para que nuestras necesidades sean cubiertas.

Falta de atención, salud mental, uso de substancias ilegales y falta de información son algunos de los retos a los que nos enfrentamos y en los que nuestros padres pueden apoyarnos.

Cuando llega a casa/cuando su hijo llega a casa, ¿le pregunta cómo le fue en su día? Si la respuesta es no. ¿Por qué? Considero importante que los padres dediquen un tiempo de su día a establecer una relación con sus hijos. Dejar el teléfono, salir a pasear, montar en bicicleta o simplemente hacer cosas que le gusten a su hijo harán que se sienta querido y apreciado.

Muchos adolescentes sufren problemas de salud mental como el estrés, la ansiedad y la depresión. Hablar con ellos no eliminará sus problemas de salud mental, pero le ayudará a entender cómo apoyar mejor a su adolecenste. Si su hijo le dice que tiene problemas, es importante que sea atento y no lo ignore. Cuando los padres ignoran un problema, y los adolescentes no tienen los recursos/información que necesitan, pueden recurrir al abuso de sustancias y tener problemas sociales (en la escuela, en casa, en los deportes, etc.). Es importante que apoye a su hijo a buscar ayuda profesional y recursos.

Muchos adolescentes salen al mundo “real” con falta de recursos e información. Este problema está asociado a la falta de comunicación entre padres e hijos. Los jóvenes quieren aprender cosas que les ayuden. No enseñarles les llevará a un estado de curiosidad y les conducirá a la desinformación. Los adolescentes tienen acceso a mucha desinformación a través de su teléfono, por lo que es importante tener una relación fuerte con su hijo para que tenga la confianza de pedirle ayuda o consejo cuando lo necesite. La mejor manera de informar a su hijo no es con un “sermón,” sino manteniendo una conversación como si fuera su amigo, muchas veces sólo queremos que alguien nos escuche sin juzgar.

“El signo de una gran paternidad no es el comportamiento del niño. El signo de una paternidad verdaderamente grande es el comportamiento de los padres” -Andy Smithson.

Sé el padre que se esfuerza por resolver los problemas y no solo los ignora.

Sinceramente,

Vanessa Avitia