Volver a lo esencial: ¡Un padre excelente!

Email

Ser padre de familia es una tarea atemorizante. No es fácil establecer un balance entre la familia, el trabajo, los hijos y otras ocupaciones. Además, en la actualidad los desafíos de la paternidad son mayores que nunca. Vivimos en un mundo y en un tiempo que representa una amenaza para la familia. La sociedad, en muchos casos, se burla de los valores morales que deberíamos salvaguardar. Basta con dar un vistazo a las estadísticas de adolescentes que se embarazan, que abortan, o contraen enfermedades venéreas, que usan drogas y alcohol, o las estadísticas de suicidios y asesinatos para hacer a muchos sentir temor en cuanto la paternidad.

Aunque ser padre es una labor difícil, nada puede ser más satisfactorio que ver a los hijos crecer y convertirse en adultos seguros, compasivos, honestos y sabios, en personas de bien en nuestra sociedad. A decir verdad, el reto es grande y si hemos de ser totalmente honestos, debemos tener siempre presente que no existe tal cosa como un padre perfecto, pero, si se puede ser un padre excelente.

¿Qué es un padre? Es un hombre que desempeña la tarea de proveer, proteger y defender a sus hijos. Es aquel que cría físicamente y nutre emocional y espiritualmente a un hijo o hija. El padre es el maestro más importante en la vida del hijo. Ser padre significa aceptar que es responsable de ese hijo y darle la protección, la provisión y la dirección que los niños necesitan.

Las responsabilidades del padre son muchas, él ama a su esposa e hijos. Él es responsable del sostén económico para la familia, eso puede significar que los padres hacen grandes sacrificios para que nada falte en su hogar. El padre enseña a sus hijos a ser obedientes y respetuosos y cuando es necesario aplica la correcta disciplina.

Hay diferentes formas de educar a los hijos, algunos padres tienden a ser un tanto más dominantes para con sus hijos, mientras que otros son más permisivos, solo por mencionar algunos estilos de paternidad. Es importante que el padre desarrolle un modelo positivo de crianza, después de todo, ningún padre quiere fracasar en criar a sus hijos. Lamentablemente, en muchos casos, el mismo padre no tuvo un modelo de paternidad saludable mientras crecía, algunos incluso crecieron con un padre completamente ausente. Se dice, que la figura del padre es tan importante que aun cuando está ausente está causando un impacto en la vida del hijo.

Queremos recordarles algunos consejos prácticos, que nos ayudarán en el desarrollo de nuestros hijos en sus diferentes etapas. Desde su infancia, nuestros hijos necesitan sentirse seguros, debemos proveer una atmósfera de paz en nuestro hogar para ellos. Conforme crecen, antes y durante la escuela primaria, será de vital importancia que el niño tenga límites establecidos y que estos se mantengan, cuando el niño los sobrepase debe ser corregido, siempre con amor. En la adolescencia, debemos afirmarlos en su valor y mostrarles aceptación será importante. Nuestro ejemplo de integridad les ayudará a la hora de ellos formar su propia identidad.

Aun cuando tenemos las mejores intenciones y hacemos nuestro mejor esfuerzo, las cosas no siempre salen como uno desea, si ese es su caso, no se culpe, no se rinda. A los padres que están sufriendo con sus hijos, queremos decirles que hay esperanza. Si su hijo se ha alejado de usted, búsquelo, no trate de cambiarlo, más bien analice qué puede usted cambiar o hacer para mejorar su relación. No lo juzgue, respételo.

A veces los padres hablamos mucho, empecemos a escucharlos más, mientras lo hacemos, tratemos de entender por lo que ellos están pasando. No se preocupe por el qué dirán y preocúpese por las emociones y sentimientos que su hijo está teniendo. Pregúntese ¿hay algo que yo pueda hacer por mi hijo o hija? Evite caer en el juego de la culpa o él hubiera, eso en nada ayudará. Nuestros hijos son preciosos regalos que han sido puestos en nuestras manos temporalmente, hagamos nuestro mejor esfuerzo por encauzarlos correctamente por la senda de la vida.

Esta semana celebramos el día del padre y es nuestro deseo honrar y felicitar a todos y cada uno de ellos. Les agradecemos infinitamente el esfuerzo que día a día hacen por formar familias exitosas y hacer de sus hijos personas de bien. Si usted tiene la fortuna de tener a papá, celebre con él, busque la manera de hacerlo sentir muy especial ¡no es nada fácil ser padre!