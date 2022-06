Conoce a tus candidatos a gobernador

Email

Traducción Dolores Duarte

¡La temporada electoral está entrando en calor! El Sopris Sun te ofrece entrevistas de los candidatos en las carreras disputadas ante las primarias del 28 de junio. Esta semana, nos centramos en la carrera por la gubernatura de Colorado. Para empezar, el actual gobernador Jared Polis, que se presenta sin oposición en las primarias demócratas, reflexiona sobre su primer término y por qué merece un segundo. A continuación, los aspirantes republicanos Greg López y Heidi Ganahl responden a algunas preguntas básicas. Todos los candidatos respondieron a estas preguntas por escrito.

Gobernador Jared Polis (Demócrata)

¿Cuáles considera que han sido sus mayores logros y los retos más difíciles durante su primer término?

Ha sido un gran reto liderar el estado en sus horas más oscuras, incluyendo la pandemia de COVID y tres de los mayores incendios forestales en la historia de nuestro estado; y también ha sido un honor dedicarme a ayudar a la gente de Colorado a superar estos tiempos difíciles. Los dos últimos años me han enseñado que el liderazgo y el criterio son importantes.

Hoy, el estado ha experimentado una de las tasas de mortalidad más bajas, las tasas de vacunación más altas, los cierres más cortos y las recuperaciones económicas más rápidas. Eso no ocurre por accidente. Sucede con decisiones basadas en datos, soluciones pragmáticas y poniendo a Colorado en primer lugar.

Incluso en estos tiempos difíciles, hemos hecho un progreso significativo en los principales problemas que enfrenta nuestro estado – proporcionando preescolar gratuito y Kindergarten de tiempo completo, la reducción de los costos de medicamento de prescripción (como la insulina), la adopción de medidas agresivas para el clima, la reducción de impuestos para las personas mayores y las pequeñas empresas y proporcionar reembolsos de impuestos para cada contribuyente. Tenemos mucho trabajo duro por delante y, juntos, seguiremos haciendo avanzar a Colorado.

En retrospectiva, ¿habría hecho algo diferente?

La pandemia del COVID-19 nos planteó nuevos e imprevistos retos que exigían una acción decisiva. Mi administración siguió los datos en todo momento para salvar vidas y mantener nuestra economía en movimiento. Ahora, estamos utilizando las lecciones de los últimos años para preparar mejor a Colorado para futuras crisis y asegurar que nuestro estado avance.

¿Cuáles son los mayores retos a los que hoy en día se enfrentan los habitantes de Colorado?

Acabo de terminar una gira por todo el estado hablando con los habitantes de cada rincón de Colorado y lo que escuché claramente es que sus habitantes quieren recuperar algo de estabilidad en sus vidas. Estamos trabajando rápidamente para hacer frente a los desafíos que se han agravado por la pandemia, incluyendo el aumento de los costos.

Estamos reduciendo los impuestos y las tarifas para que puedan conservar más del dinero que tanto les ha costado ganar. Para proporcionar un alivio inmediato, estamos enviando cheques de reembolso de al menos $500 dólares para los individuos y $1,000 dólares para las familias a cada contribuyente de Colorado este verano y estamos reduciendo los impuestos sobre la propiedad para los propietarios de viviendas a partir del próximo año.

También estamos trabajando para hacer de Colorado un hogar mejor y más accesible, sin importar dónde se viva, tomando medidas para reducir el costo de vida, fortalecer las pequeñas empresas, hacer crecer buenos empleos y mejorar nuestro sistema educativo. Todavía tenemos grandes retos y trabajo por delante, Colorado, pero estoy seguro de que días más brillantes están justo enfrente para nosotros.

¿De ser reelegido, cuáles son sus principales objetivos?

Mi administración continuará nuestro trabajo centrado en reducir los costos y hacer de Colorado un lugar en el que todo el mundo pueda permitirse disfrutar y amar. Esto significa crear buenos puestos de trabajo, apoyar a las pequeñas empresas, reducir tarifas e impuestos y trabajar con las ciudades para ofrecer soluciones reales de vivienda accesible.

Estamos trabajando para garantizar que Colorado sea uno de los estados más seguros con comunidades fuertes que ofrezcan oportunidades para que la gente viva la vida que desea.

En tercer lugar, seguimos comprometidos con nuestros objetivos climáticos agresivos. Estamos trabajando para mejorar la calidad de nuestro aire para los habitantes de Colorado, estimulando la transición a la energía renovable de bajo costo y mejorando la respuesta de Colorado a los incendios forestales y otras amenazas climáticas.

¿Considera que el bipartidismo es un obstáculo o una necesidad en el gobierno?

Aquí en Colorado, buscamos oportunidades para mediar con el otro partido. De hecho, el 95% de los proyectos de ley que he firmado como gobernador han recibido apoyo bipartidista. Esto incluye trabajar estrechamente con los republicanos y los demócratas para equilibrar el presupuesto estatal cada año, al tiempo que se recortan los impuestos, se mejora la educación y se crea un fondo récord de $1 billón de dólares para eventualidades. En Colorado, trabajamos arduamente para superar la política partidista y lograr cosas buenas.



Republicano Greg López

López ha vivido en Colorado durante 34 años. A los 27 años de edad, fue elegido alcalde de Parker, donde simultáneamente se desempeñó como administrador de la ciudad. Fue director en Colorado de la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos y presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Denver. Actualmente reside en Elizabeth con su esposa, con quien ha criado dos hijos.

¿Qué le hizo decidir postularse como candidato a gobernador de Colorado?

Me di cuenta de que nuestro estado estaba en problemas hace unos años y por eso me postulé inicialmente en 2018 para gobernador, pero no era el momento adecuado. Soy un verdadero republicano de base, no del grupo dominante ni de ninguna élite. Compito por este cargo porque amo nuestro estado.

Tengo la formación adecuada para saber cómo hacer una diferencia y quiero servir a la gente de este estado. En otras palabras, quiero que la voz del pueblo sea la voz en la oficina del gobernador.

¿Siempre ha formado parte del partido republicano?

No, nací y me crié como demócrata. Incluso fui elegido alcalde de Parker como demócrata. Sin embargo, me di cuenta de que mis valores y creencias estaban mucho más alineados con el partido republicano, por lo que cambié de partido debido a mis valores y creencias, que incluyen un gobierno limitado, menos centralización, igualdad de oportunidades y un enfoque conservador de las cuestiones sociales como proteger la vida en vientre y nuestros derechos de la segunda enmienda.

¿Cuáles son sus tres principales objetivos si es elegido?

Los tres objetivos principales de mi administración son: la salud económica de Colorado; la mejora de nuestras escuelas para que sean instituciones que preparen a nuestros hijos para el éxito y una vida feliz; y la reducción de la delincuencia en Colorado en un 30% en dos años fortaleciendo nuestros departamentos de policía.

¿Qué aspectos del primer período de Polis como gobernador ha apreciado?

Es realmente difícil apreciar a un gobernador que ha firmado constantemente proyectos de ley que han perjudicado directamente a tantas familias de Colorado. No puedo apreciar los negocios perdidos, la crisis de salud mental, la crisis de las personas sin hogar, la crisis del crimen, la crisis ambiental, la crisis educativa en la que nos encontramos ahora debido a las políticas de nuestro actual gobernador. Las soluciones elitistas y fuera de lugar y las interminables órdenes ejecutivas sólo han servido para exacerbar estos problemas.

Ya sea debido a COVID-19 o a una economía nacional que falla, revela un enfoque ineficaz para encontrar soluciones. Estamos perdiendo nuestra economía, nuestra educación, nuestra libertad y privacidad médica y nuestra identidad de Colorado. Estamos empezando a parecernos nada más y nada menos que al hermano menor de California.



Republicana Heidi Ganahl

Ganahl ha sido una orgullosa habitante de Colorado durante 44 años, desde que se mudó aquí a los 12 años. Fundó la multimillonaria franquicia de cuidado de mascotas Camp BowWow y la Fundación BowWow Buddies, que ha encontrado hogar a más de 10,000 perros. Ha puesto en marcha dos programas benéficos, Moms Fight Back and Fight Back Foundation, que atienden a niños en situación de crisis. Actualmente es regente de la Universidad de Colorado tras ser elegida en 2016.

¿Qué le hizo decidir postularse como candidata a gobernadora de Colorado?

Estoy participando por mis hijos y por todos los niños y familias que viven aquí en Colorado. Nuestro estado se dirige en la dirección equivocada bajo nuestro liderazgo actual. Los precios de la gasolina, el costo de la vida y la delincuencia están aumentando de forma descontrolada. Necesito ser una voz para el cambio, para que mis hijos y todos los niños de nuestro estado tengan acceso al mismo sueño americano que yo he vivido en nuestro hermoso estado.

¿Siempre ha formado parte del partido republicano?

Sí. El partido republicano defiende las mismas creencias fundamentales que yo: derechos estatales, gobierno limitado, libertades personales, impuestos más bajos, ley y orden y un fuerte apoyo a nuestro ejército/defensa. Gobernaré con la premisa de que confío en el pueblo de Colorado para saber qué es lo mejor para sus vidas, sus familias y sus negocios. El gobierno no tiene todas las respuestas y no debe ser dirigido como si las tuviera.

¿Cuáles son sus tres principales objetivos si es elegido?

Reduciré nuestro costo de vida controlando el gasto y el crecimiento descontrolado de nuestro gobierno, así como haciendo que nuestra industria energética vuelva a funcionar. Me ocuparé de nuestra creciente tasa de criminalidad volviendo a la ley y el orden y restableciendo la veracidad en las sentencias, despidiendo a los miembros de la junta de libertad condicional que no responsabilizan a los criminales y apoyando a nuestras fuerzas del orden.

Haré de la educación una prioridad, así no tendremos el 60% de nuestros niños por debajo de su nivel en lectura, escritura o matemáticas. Lo haré devolviendo el poder a los padres a través de la transparencia en nuestro sistema educativo y una verdadera elección escolar que permita a los padres asegurarse de que sus hijos están aprendiendo en el entorno adecuado (escuelas charter, públicas, privadas, etc.).

¿Qué aspectos del primer período de Polis como gobernador ha apreciado?

Jared Polis necesita ser honesto y transparente sobre sus primeros tres años en el cargo. Está intentando reinventarse en este año electoral. Los habitantes de Colorado no se dejan engañar. Al igual que yo, Jared Polis es un director ejecutivo exitoso. Necesita usar ese conocimiento para crear un ambiente más amigable para los negocios en nuestro estado.