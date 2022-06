Chisme del pueblo – 16 de Junio, 2022

Email

Entregas en Redstone

¿Te gusta The Sopris Sun y viajar semanalmente entre Redstone y Carbondale? Estamos buscando a un voluntario que pueda entregar nuestras pilas de papeles a Propaganda Pie, Redstone General Store y Redstone Inn cada jueves (o viernes). Si puede ayudar, envíe un correo electrónico anews@soprissun.com o llame al 970-510-3003. ¡Gracias!

Día de ir en Bicicleta al Trabajo

El Día de ir en Bicicleta al Trabajo regresa el miércoles 22 de junio después de dos años en pausa debido a la pandemia. Una estación con refrescos y bocadillos estará establecida en Derail Park en Carbondale, al lado contrario de la estación de autobuses RFTA de 7 a.m. a 9 a.m. En las calles de Glenwood Springs, los ciclistas también pueden hacer una parada en una estación similar en el Rio Grande Trail en 23rd Street o en el ayuntamiento de 7 a.m. a 9 a.m. La semana del 20 de junio, los ciclistas también pueden hacer una parada en cualquier biblioteca del condado de Garfield para tener una oportunidad de ganar una bicicleta eléctrica. Para más información, visite www.GarfieldCleanEnergy.org/ BikeThere2022

Alquileres de corto plazo

Solicitudes de alquileres de corto plazo (STR) ya están disponibles para los residentes de Carbondale. Cualquier persona que alquile su casa o parte de su casa por un periodo de menos de 30 días está obligada a obtener obtener una licencia de STR antes del 31 de julio. Los solicitantes que manejaron un alquiler de corto plazo antes del 8 de marzo deben mostrar evidencia de propiedad, pruebas que el STR estaba activo durante o antes del 8 de marzo, y también deben mostrar que la unidad de alquiler está en el centro histórico comercial o que habitan el edificio como residencia primaria. Las solicitudes pueden ser encontradas en el ayuntamiento o en línea en www.carbondalegov.org

Grite por helado

Sweet Cream Dreams está repartiendo helados en Craft Coffee (689 Main Street) en Carbondale, los viernes y sábados de 4 p.m. a 10 p.m. y los domingos de mediodía hasta las 8 p.m. El dueño Isaac Hendry describe el negocio como “una compañía de colorado impulsado por la granja que tiene un menú dinámico de helados, sorbetes y otros especiales del día!”

Mejoramiento en la calle seis

El departamento de transporte de Colorado premió a la ciudad de Glenwood Springs con una subvención de mejoramiento de calles principales de $1.1 millón para poder embellecer la calle seis desde Laurel Street a Pine Street. El proyecto completo tiene un estimado de $1.8 millón. De acuerdo con el comunicado de prensa de la ciudad, el Downtown Development Authority ayudará con $250,000 y el restante de $383,000 será financiado con los fondos de adquisiciones y mejoras de la ciudad. La construcción está programada para empezar en el 2023.

Campamento de cine

¡Llamando a todos los cineastas jóvenes! Aspen Film, en colaboración con Red Brick Center for the Arts, invita a los futuros cineastas de documentales a obtener experiencia práctica. Los jóvenes entre las edades de 12 a 16 años pueden inscribirse en el curso de introducción el cual tomará lugar del 1 al 5 de agosto; jóvenes entre las edades de 14 a 17 años pueden inscribirse en el programa avanzado, el cual está programado del 8 al 12 de agosto. Para más detalles e inscripciones, visite www.redbrickaspen.com/youth- summer-camp

Acorralada de caballos

La oficina de administración de tierras (BLM) tiene planificado comenzar otra acorralada de caballos en el área de administración de Piceance-East Douglas Herd, comenzando el 16 de junio. Actualmente la manada tiene más de 1,385 caballos y de acuerdo con la oficina de BLM, el número debe disminuir entre 135 a 235 para que la manada pueda ser sostenible. La acorralada estaba programada para septiembre, pero debido a las pobres condiciones de los caballos y el campo, la fecha cambió. Los caballos que sean capturados serán transportados a las instalaciones de mantenimiento de caballos salvajes en Utah para que sean adoptados, vendidos o ser proporcionados con cuidados de largo plazo en campos establecidos, dijo el comunicado de prensa. Para más información acerca de esta acorralada, visite www.bit.ly/wildhorseroundup