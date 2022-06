Conoce a los candidatos republicanos por el CD3

Email

Traducción por Dolores Duarte

La semana pasada, los lectores conocieron a los candidatos demócratas en la carrera del Tercer Distrito Congresional (CD3). Ahora, es el momento de conocer más sobre la titular republicana, representante Lauren Boebert, y el adversario del GOP, Don Coram. El Sopris Sun tuvo la oportunidad de hacer algunas preguntas a estos candidatos republicanos.

Lauren Boebert

La diputada Boebert se acerca al final de su primer término — su primera incursión en la política — y está decidida a repetirlo.

¿Cuáles consideras que han sido tus mayores logros durante tu primer término?

“He mantenido mi promesa y he luchado por el bien”, comenzó diciendo la congresista Boebert. “En el congreso, he hecho exactamente lo que dije que iba a hacer en mi contrato con Colorado el cual introduje cuando me presenté por primera vez al cargo. He puesto a Estados Unidos en primer lugar”.

Continuó diciendo: “He proporcionado una mejor atención a los veteranos, he luchado contra el acaparamiento de tierras federales y he mantenido mi juramento de defender la constitución, incluida la segunda enmienda. He luchado contra el ‘estado profundo’. He trabajado para introducir reformas de libre mercado que reduzcan los costos de la atención médica en las zonas rurales de Colorado. He defendido la vida. He luchado contra los globalistas. He introducido soluciones reales a la crisis fronteriza de Biden. He apoyado la energía estadounidense. He votado en contra del aumento de impuestos y de la deuda nacional. He apoyado la elección de escuela y me he responsabilizado ante el pueblo de Colorado. Nunca he titubeado en mis creencias ni una sola vez, y siempre he votado con mi conciencia. Lo que ves es lo que hay y me he mantenido fiel a mis raíces rurales de Colorado”.

¿Hay aspectos del servicio en el congreso que puedas mejorar?

“Lo único que lamento del congreso es que sólo hay 24 horas al día. Desearía poder pasar todo el día, todos los días, reuniéndome con la gente de todo el CD3 para llevar todas sus historias al congreso. He pasado innumerables días viajando por el CD3 y he conocido a algunas de las personas más increíbles del mundo: desde veteranos que tienen historias increíbles sobre el sacrificio por nuestro país hasta agentes policiales que protegen valientemente nuestras comunidades; desde profesores que trabajan para formar a la próxima generación hasta una madre soltera que tiene dos trabajos para mantener a sus hijos. Creo sinceramente que represento al mejor grupo de personas de todo el país y sólo espero ser digna de la confianza que han depositado en mí. No pasa un día sin que me sienta honrada por la responsabilidad que me han otorgado y espero hacerlo bien por ellos”.

El congreso está dividido y logra muy poco. ¿Qué has hecho para solucionarlo? Y, ¿qué seguirías haciendo?

“Como miembro de la minoría, hablo tan alto como puedo para asegurarme de que los malos proyectos de ley y las malas políticas queden expuestas y se les oponga”.

Por ejemplo, dijo la representante Boebert, “[el presidente] Joe Biden estaba totalmente dispuesto a entregar $450,000 dólares a inmigrantes ilegales hasta que hablé de ello y presenté un proyecto de ley. Gracias a mi campaña de presión pública, retiraron esta propuesta”.

Continuó diciendo: “He estado sentando las bases para una mayoría republicana, presentando proyectos de ley que ayudarán a que el país vuelva a la normalidad, a poner fin a la locura del ‘woke’ que se está infiltrando en todo, desde nuestro ejército hasta los deportes femeninos, a poner en orden nuestra casa fiscal, a ofrecer soluciones para el CD3 y quitar al gobierno de las espaldas de nuestros ciudadanos para que puedan vivir libres y prosperar”.

¿Cuáles son tus tres principales objetivos, en caso de ser elegida para otro término?

Número uno: “Cumplir mi juramento de proteger la constitución de todas y cada una de las amenazas que plantea la administración Biden. Lideré con éxito la carga para impedir que la Junta de Gobierno de Desinformación infringiera nuestros derechos de la primera enmienda y estoy dispuesta a luchar contra futuras tomas de poder inconstitucionales”.

En segundo lugar, “Abogar por las políticas que más importan a las zonas rurales de Colorado, como la aprobación de mi Ley de Gestión Forestal Activa, Prevención de Incendios Forestales y Protección de la Comunidad [introducida el 1 de julio de 2021] para mitigar el riesgo de incendios forestales para nuestras comunidades, aumentar los recursos para las comunidades rurales mediante la reinversión de los ingresos forestales en prioridades locales y mejorar la salud ecológica de nuestros bosques. Además, me gustaría aprobar mi Ley de desvío de la I-70 [presentada el 14 de abril] para estudiar alternativas a la I-70 a través del Cañón de Glenwood y evitar los cierres, reducir el tráfico para las comunidades locales y aumentar la preparación para emergencias de Colorado.”

Por último, “ser una voz líder para las políticas conservadoras. Cuando los republicanos recuperen la cámara de representantes en noviembre, muchos RINOs [republicanos sólo de nombre] se echarán atrás en sus promesas a los votantes y empezarán a legislar como [el senador] Mitch McConnell”. Fui nombrado miembro del Grupo de Trabajo sobre el Futuro de las Libertades Americanas para asegurarme de que los republicanos tienen nuestros planes en orden para cuando recuperemos la Cámara. Trabajaré todo lo que pueda para responsabilizar a los demás y asegurarme de que cumplimos nuestra promesa de legislar como conservadores.”

Don Coram

Don Coram anunció su candidatura para el CD3 en enero de 2022. Trae consigo más de una década de experiencia legislando desde la asamblea general de Colorado.

¿Qué te llevó a convertirte en un candidato para el CD3?

“Bueno, he vivido mucho tiempo, eso es lo primero; y se obtiene mucha experiencia si se vive lo suficiente”. Coram creció en una explotación agrícola y ganadera en el condado de Montrose y más tarde avanzó sobre la base del negocio ganadero de su padre.

“Me involucré en la política hace varios años”, dijo a The Sopris Sun. Frustrado con la dirección que estaba tomando el partido republicano, decidió participar y fue nombrado como segundo vicepresidente del Comité Central Republicano del condado de Montrose. En ese rol, ayudó a Scott Tipton a presentarse con éxito a la cámara de representantes del estado de Colorado y más tarde asumió él mismo ese escaño cuando Tipton fue elegido para representar al CD3 en 2010.

Coram pasó al senado estatal en 2017, representando al Distrito 6. La reciente redistribución de distritos dejó a Coram sin escaño y se animó a buscar el puesto de congresista.

El congreso está dividido y logra muy poco. ¿Qué podrías hacer al respecto?

“Hay que cambiar la cultura. Recuerdo los tiempos — volvamos a Ronald Reagan y Tip O’Neill, dos miembros opuestos… pero que sabían trabajar juntos. Hay que trabajar para encontrar soluciones y no apelar a cuestiones republicanas o demócratas: lo que hay que resolver son las soluciones estadounidenses. Soy centrista, no hay duda, pero el centro-izquierda y el centro-derecha no están muy lejos”.

Y continuó: “Me voy a remontar a la fundación de nuestra nación. En su discurso de despedida, el presidente Washington dijo que “la mayor amenaza para nuestra joven república [es] el excesivo partidismo” y el anteponer sus propios intereses a las necesidades de la nación… y ahí estamos, ahora mismo”.

¿Cuáles son tus tres principales objetivos, en caso de ser elegido?

En primer lugar, “crear una coalición de personas en la que podamos lograr realmente la aprobación de leyes. Cuando todo es un partido a favor y otro en contra, eso no funciona. Se necesita a alguien que sea un negociador… En una buena legislación, probablemente ninguna de las partes consiga todo lo que quiere”.

Coram dijo que se le ha criticado por negociar, a lo que responde: “los firmantes de la declaración de independencia tardaron 56 días en llegar a esa resolución; y dedicar tiempo, esfuerzo y trabajo a la elaboración de resoluciones es lo que pretendo hacer”.

A continuación, y señalando de nuevo su experiencia en agricultura y recursos naturales, Coram declaró: “Me preocupa mucho que si no tenemos cuidado nos enfrentemos a una escasez de alimentos”. Mencionó que sus amigos de la agricultura estaban pagando $2 dólares por galón de diésel el año pasado, en comparación con los $5 dólares por galón de los últimos tiempos.

“Me preocupa que muchos de nuestros productores agrícolas no sean rentables… Me preocupa que vayamos a terminar con muchas ventas agrícolas. Ya tenemos un 40% de nuestros productos que vienen de fuera de las fronteras de Estados Unidos. Me preocupa que dependamos más de los países extranjeros para nuestra alimentación y una nación que no puede alimentarse a sí misma no puede sobrevivir.”

Por último, “pasé 12 años en la asamblea general sobre agricultura y recursos naturales, y el agua es un asunto importante. Estamos ante el centenario del pacto [del río Colorado] y habrá algunas conversaciones al respecto”. Coram señaló que el pacto se elaboró en una época “más húmeda” que la actual sequía. “Creo que es vital que tengamos a alguien con algún conocimiento y experiencia en agua para que sea la voz de Colorado cuando hablemos de ese tema”.