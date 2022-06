El Sol sale para todos: River Bridge

Email

Por Mary Ann Cloud

Traducción por Crystal Mariscal

Más de 12,000 niños cada año en el estado de Colorado son víctimas de maltrato infantil. Las llamadas a la línea directa de abuso y negligencia infantil de Colorado y/o a las fuerzas del orden público son el primer paso para denunciar y asegurarse de que los niños reciban los servicios que necesitan para comenzar el proceso de curación.

El Centro Regional River Bridge (RBRC) es un centro de defensa de los niños (CAC) al que el Departamento de Servicios Humanos y Cumplimiento de la Ley recurren para ayudar en su investigación de abuso infantil y brindar los servicios esenciales para el niño víctima y los miembros de la familia no infractores. RBRC utiliza un enfoque centrado en el niño y brinda servicios de colaboración a las víctimas de abuso infantil, sus familias y la comunidad en un entorno de apoyo. RBRC es el único CAC entre Grand Junction y el condado de Summit que atiende a los condados de Eagle, Garfield, Pitkin y Rio Blanco.

RBRC también coordina el programa de Enfermeros Examinadores de Agresión Sexual (SANE) basado en la comunidad, Mountain West SANE Alliance (MWSA). Aparte del CAC, las víctimas adultas y adolescentes de agresión sexual pueden recibir tratamiento y exámenes por parte de profesionales médicos capacitados, un servicio especializado que nuestros hospitales locales no brindan. Así como el abuso infantil ocurre en nuestra comunidad, la agresión sexual también es una preocupación. Estas víctimas también experimentan el mismo estrés y temores acerca de presentarse. MWSA es el recurso de nuestra comunidad para proporcionar a las víctimas información sobre sus opciones de denuncia, pero también, lo que es más importante, sobre cómo recibir la atención y el tratamiento que merecen.

Todos nuestros clientes, niños víctimas y miembros de la familia no infractores, son referidos a RBRC a través de la policía y/o protección infantil en el departamento de servicios humanos. Una vez que se realiza un informe a la agencia correspondiente, se nos utiliza para realizar una entrevista forense experta con el niño. La entrevista ayuda a las fuerzas del orden y/o servicios humanos con su investigación de abuso, negligencia y/o testimonio de abuso. Los fiscales también pueden utilizar estas entrevistas en procedimientos judiciales de casos penales.

Nuestro niño y los miembros de la familia no infractores también tienen la oportunidad de conectarse con un terapeuta de salud mental para una evaluación, consulta y referencia para terapia. Si es necesario, contamos con un equipo de SANE que puede completar un examen forense completo con recopilación de evidencia de abuso o agresión. También es reconfortante para el niño visitar a nuestros profesionales médicos y recibir educación y seguridad sobre su cuerpo.

Por último, nuestros defensores de la familia pueden conectar a las familias con los recursos necesarios en el valle y ser su apoyo durante los largos procedimientos legales.

La red integral de servicios de RBRC está lista para garantizar que el niño víctima y los miembros de la familia no infractores puedan curarse del trauma causado por el abuso y continuar viviendo su mejor vida. Las investigaciones han demostrado que los traumas infantiles que no se abordan a menudo pueden vivir en lo profundo de una persona durante años, afectando varios aspectos de su vida adulta, incluidas las dificultades con las relaciones, el desempleo, el abuso de alcohol y drogas y la falta de vivienda.

¿Qué quiere RBRC que nuestra comunidad sepa sobre el abuso infantil? El abuso infantil es una terrible epidemia que afecta a todos los niveles socioeconómicos, religiones, razas, culturas y géneros. Si bien vivimos en una parte hermosa del estado y no tenemos muchos problemas de “gran ciudad”, el abuso infantil ocurre en nuestro valle. RBRC trabaja con padres, cuidadores y todos los que trabajan con niños sobre cómo reconocer los signos y síntomas de abuso infantil y cómo proteger a su hijo para que no se convierta en víctima de abuso. Puede obtener más información en nuestro sitio web (www.riverbridgerc.org). En segundo lugar, conozca la línea directa de abuso infantil de Colorado y no tenga miedo de usarla. 1-844-CO4-NIÑOS (1-844-264-5437).

El Departamento de Servicios Humanos de su condado está allí para ayudar a los niños, asegurarse de que estén sanos y seguros. Quieren fortalecer a las familias. Las familias fuertes y saludables en la comunidad hacen que la comunidad sea más saludable en todos lados.