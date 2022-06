Conocemos a la directora para el alcance latino de los Demócratas de GarCo

Email

En enero de este año, para alcanzar a la comunidad latina del condado de Garfield, el partido Demócrata se dedicó a contratar a un director/a para justamente ese propósito. Ahora, les traemos la segunda parte de esa noticia.

Trinity Azucena Stebleton, quien lleva casi dos décadas viviendo en el Valle, es la nueva directora de relaciones comunitarias de la comunidad latina del condado de Garfield para el partido Demócrata. Nos dijo que siempre ha estado involucrada en la comunidad, y contó sobre los cambios que ha visto en el transcurso del tiempo, tanto buenos como malos.

“Cuando llegué aquí, la comunidad latina era un poquito más insular. Se encontraba en pequeños locales, más concentrados. Uno sabía básicamente donde estaba la comunidad. Ahora, la comunidad latina se encuentra en todo el Valle, desde Aspen hasta Parachute, hemos cambiado lo que es la escena de este valle, pero lo que no ha cambiado es la representación para la comunidad, y es lo que estoy ayudando a cambiar”.

Preguntada cuáles son sus metas inmediatas en este nuevo trabajo, nos respondió lo siguiente.

“Darme a conocer en este nuevo papel, como alguien que quiere educar a la comunidad, que quiere ayudarle a plantarse en lo que es el poder de comunidad y ayudar a educar en el lado cívico, porque es algo que no siempre ha sido muy bien recibidos en esa área. Es como que la política y el lado cívico es una mala palabra en nuestra comunidad, y no debe de serlo porque es algo muy importante”.

Preguntada qué espera lograr con este nuevo rol, nos dijo:

“Quiero ver a más personas plantadas cívicamente. No quiere decir solo que corran para puestos políticos, sino que están involucrados e informados de lo que está pasando. Que no seamos solo electores pasivos. Cada voto cuenta, cada voto vale”.

Continuó, “Cuando nos dicen que no es así y que nuestra voz no cuenta, simplemente no es la verdad. Sobre todo, en lo local cada voto cuenta. Mucha gente se enfoca en las elecciones presidenciales, pero lo local nos afecta más directamente. Yo quisiera ver a personas más educadas en saber que se hace en cada puesto político local, estatal y federal. Lo que nos afecta día a día son las personas que tenemos básicamente en la cara. Muchas personas no saben quiénes son sus representantes. Quiero ayudarles a encontrar su voz propia, ayudarles a empoderar a las generaciones siguientes”.

Stebleton compartió el ejemplo que sucedió en Basalt antes de que ella tomara este puesto: “Los encargados del pueblo de Basalt decidieron cancelar las elecciones locales ‘por falta de interés’. Como a nadie le interesaba, y no hubo involucramiento, se cancelaron las elecciones y las residentes ni en cuenta. El que está en el puesto se queda, y esas personas se van a quedar por cuatro años, hasta las próximas elecciones, hasta que el pueblo pueda votar de nuevo”.

A lo que también agregó que una parte importante es la contabilidad.

Para Stebleton, el acceso al lenguaje es también muy importante. “Muchas personas piensan que una persona ciudadana tiene que hablar inglés, y no necesariamente es así. Se estima que entre el 36 a 40% de la población de este valle es latina, y nada está disponible en nuestra lengua, y eso es muy triste. Es nuestra responsabilidad (como comunidad) otorgar ese acceso al lenguaje. Aunque hablen bien el inglés muchas personas prefieren las cosas en su primer idioma”.

Ella agregó, “No solo somos mano de obra. Somos personas educadas, con carreras, con negocios, con inteligencia. Es necesario que no nos tomen en cuenta en ese aspecto y todo esto tiene que ser reconocido. Es más que tarde para ser reconocidos. Las personas educadas y apoderadas toman decisiones adecuadas”.

Preguntada que desea para el futuro de su hija, “Que no pelee las mismas batallas que yo he peleado. Todos enfrentamos retos, pero que no sean retos que ya llevamos 100 años peleando”.

Por último, invitó a la comunidad a que la contacten. “Estoy aquí para escuchar. Llevamos muchos años escuchando que nos digan lo que necesitamos, pero nadie dice; díganos ustedes que es lo que necesitan. Así que, lo que me interesa a mi es escuchar a la comunidad y saber que necesitan.”

Usted puede contactar a Trinity Azucena Stebleton por medio de un correo electrónico latinos@garcodems.org o llamando a su celular 970-456-1931.