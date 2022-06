Tres demócratas avanzan en la carrera por el CD3

Email

Traducción por Dolores Duarte

El Sopris Sun recientemente se puso al día con cada uno de los tres candidatos que compiten en la boleta electoral del partido demócrata en las elecciones de noviembre para reemplazar a la congresista Lauren Boebert como representante del Tercer Distrito Congresional (CD3) de Colorado del gobierno federal.

Durante las elecciones primarias del 28 de junio, los votantes elegirán a un candidato para representar a cada partido. Vea nuestra entrevista con Don Coram, el republicano que desafía a la congresista Boebert, en la edición de la próxima semana. Los votantes no afiliados a ninguno de los dos partidos tendrán la opción de votar en cualquiera de las dos primarias.

Cada candidato respondió a las siguientes preguntas:

1. Háblanos sobre la experiencia que te lleva a lanzarse como candidato.

2. Explica dos o tres de esas experiencias.

3. ¿Cuánto tiempo has vivido en el Tercer Distrito del congreso?

4. El congreso está dividido y logra muy poco. ¿Qué podrías hacer al respecto?

5. ¿Cuáles son tus tres principales objetivos gubernamentales?

Alex Walker

1. Me encanta Colorado. Es donde me crié, donde salí del clóset y quiero retribuir a nuestro increíble estado. Soy un ingeniero mecánico que sabe cómo arreglar las cosas y, en este momento, el CD3 tiene un problema de representación en el congreso que necesita solucionarse.

Lauren Boebert es una representante terrible que necesita salir. No ha hecho nada para mejorar la economía local, no ha aprobado una sola ley y pone a la gente en contra utilizando el racismo y la homofobia, todo ello mientras ignora las necesidades reales de sus electores. Perdí a un hermano por problemas de salud mental en gran parte porque Washington es totalmente incapaz de ofrecer a sus electores necesidades básicas, tal como la atención médica.

Es hora de una nueva generación de líderes con visión y agallas. Es hora de que los demócratas jueguen con reglas nuevas del juego en lugar de sollozar sobre el reglamento convencional. El tiempo del decoro amable ha terminado. La lucha por los derechos civiles es ahora.

2. Salir del clóset me enseñó el poder de la aceptación y de tratar a la gente con dignidad y respeto, que es parte de la razón por la que estoy contendiendo: para garantizar que se escuche la voz de todos, independientemente de su origen. Boebert envalentona el odio de una minoría ruidosa en nuestras comunidades, y tenemos que levantarnos y quitarle su plataforma.

Ser ingeniero mecánico en el sector privado me enseñó el valor de encontrar soluciones a los retos difíciles. Mi esperanza es tomar esa experiencia y trabajar duro para arreglar los problemas a los que se enfrenta nuestro distrito, incluyendo una economía en dificultades.

3. Mi familia se mudó a la ladera oeste cuando yo tenía 20 años, tras la muerte de mi hermano mayor, quien luchó contra muchos de los mismos problemas de salud mental a los que se enfrentan los jóvenes del CD3 en la actualidad. El suicidio de adolescentes se ha disparado en nuestro distrito en los últimos 10 años. Podemos, y debemos, ayudarles. El acceso a una atención médica de calidad puede salvar vidas. Pero sólo si nos centramos en los problemas y en elegir un candidato que pueda ganar este escaño, no una línea punteada que cambia cada pocos años.

4. Estoy dispuesto a trabajar con demócratas y republicanos para que se logren los objetivos. Soy demócrata, pero crecer en un hogar conservador me enseñó el valor de escuchar y forjar relaciones con la gente. Mi políticas personales no son relevantes; el trabajo de un representante es representar. He pasado meses elaborando políticas basadas en las opiniones de los electores de ambos partidos.

Dicho esto, nunca comprometeré mis valores. Tenemos que luchar contra los lunáticos extremistas de MAGA como Lauren Boebert y Marjorie Taylor Greene que no quieren lograr nada excepto lanzar granadas y conseguir nada. Estoy listo para ponerme a trabajar.

5. Tenemos que volver a poner la economía de Colorado en marcha. Eso significa convertir a Colorado en una potencia de energía limpia que ofrezca empleos bien remunerados a la gente trabajadora. También estoy a favor de un impuesto a los billonarios para asegurar que paguen su parte justa y no dejar que la gente de clase media de Colorado pague la factura de todo. Y tenemos que poner fin a las prácticas de préstamos abusivos que están dejando a tantas familias endeudadas. Invertir en trabajos limpios proporcionará mejores salarios para nuestras familias, una economía de Colorado enfocada en el futuro y en un planeta más limpio y fresco para las generaciones futuras.

Debemos trabajar en la Ley de asistencia médica accesible para garantizar que las familias tengan un mayor acceso a la atención de salud que necesitan. Con el 40% de los estadounidenses que no pueden permitirse los medicamentos, es hora de frenar a la industria farmacéutica y poner fin a los precios innecesarios que obligan a la gente a elegir entre comprar alimentos o tomar sus medicamentos. Y, por supuesto, codificar el acceso al aborto para que las mujeres no pierdan el control sobre sus propios cuerpos.

Por último, todos los estadounidenses tienen derecho a votar, y lucharé para garantizar que ese derecho no se elimine nunca. Tenemos que hacer que el voto sea más fácil y accesible y tenemos que luchar contra el deseo de MAGA de impedir que la gente vote, de cambiar las reglas y de robar las elecciones. Si los demócratas no detenemos el plan maestro del GOP de robar el derecho al voto a comunidades desfavorecidas , nunca volveremos a ganar otra elección.



Adam Frisch

1. Al ver que nuestra actual congresista no ha aportado más que vergüenza y payasadas a la representación de Colorado durante el último año y medio, me sentí obligado a presentarme. Durante el otoño pasado, hablé con una gran variedad de personas que conocen bien el distrito. Quedó claro que ningún candidato demócrata actual era elegible en nuestro distrito en las elecciones generales; ninguno de los que se presentaban sería capaz de vencer a Boebert.

Necesitamos un liderazgo serio y con experiencia si queremos mejorar nuestras vidas. Aportó una combinación única de experiencia rural, un historial probado de éxito en los negocios -tanto a nivel internacional como en calidad de propietario de una pequeña empresa local-, así como experiencia en gobierno. Con mi experiencia en el ayuntamiento de Aspen, soy el único candidato demócrata con los conocimientos reales para aprobar leyes que afectan directamente a la gente de nuestro distrito, incluyendo vivienda accesible, energía renovable, la protección de los derechos del agua y la ampliación del acceso a las guarderías infantiles.

Necesitamos ser representados por una persona considerada y reflexiva que escuche a los demás, alguien que comparta nuestros valores y pueda construir la coalición necesaria de demócratas, republicanos moderados e independientes. Entiendo lo que significa comprometerse y llevarse bien con los demás para juntos lograr cosas grandes, y pondré mi experiencia al servicio de nuestro distrito. Tengo la intención de llevar el honor y el respeto a la oficina y al puesto de congresista y devolver la dignidad al CD3.

2. Estaré orgulloso de llevar mi pasado y experiencias rurales a Washington, D.C. para trabajar por la gente del CD3. Mis primeros cinco años de infancia los pasé en la reserva india de Ft. Peck, en el noreste de Montana, cuando mi padre trabajaba para el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, atendiendo a pacientes de comunidades desatendidas. Aprendí a una corta edad la necesidad del acceso a la atención médica rural, así como las consecuencias cuando no es una prioridad.

Mi familia es la cuarta generación de propietarios/operadores de un elevador de grano y un almacén de forraje en Esko, Minnesota, que mi bisabuelo inició tras emigrar a Estados Unidos a finales del siglo XIX. Trabajar allí durante high school me proporcionó una gran visión de los retos diarios a los que se enfrentan las comunidades agrícolas y ganaderas.

Mi padre creció en un pueblo minero de la cordillera de hierro de Minnesota, trabajando medio tiempo en la pequeña tienda de comestibles que su padre y sus hermanos abrieron tras emigrar de Europa. Mi familia ha visto de primera mano los retos a los que se enfrentan las comunidades rurales cuando las industrias evolucionan, y el efecto que tiene en las familias individuales y en su comunidad. Veo paralelismos con los retos a los que se enfrenta nuestro distrito y pretendo llevar mis experiencias al congreso en beneficio de nuestro distrito.

Otra experiencia que aportaré al congreso es mi trabajo sobre la vivienda accesible con el ayuntamiento de Aspen. Solíamos pensar que las conversaciones sobre la vivienda accesible sólo eran relevantes en las comunidades turísticas de nuestro distrito. Sin embargo, la inflación de los costos de la vivienda ha afectado a comunidades de todo nuestro distrito.

3. Me gradué de la Universidad de Colorado en 1990 y me trasladé a la ladera oeste en 2002. Me mudé al CD3 en 2003 con mi esposa, Katy, y hemos estado aquí durante 19 años, eligiendo criar a nuestra familia aquí, el mejor distrito del mundo.

4. Desde el primer día de mi campaña, he dicho que cuando sea elegido para el congreso, me uniré al Problem Solvers Caucus, un grupo bipartidista de 29 demócratas y 29 republicanos, que se ha comprometido a encontrar un terreno común en muchas de las cuestiones clave que afronta la nación. Cualquier legislación importante que se apruebe pasará probablemente por este grupo bipartidista, que aportó al país el tan necesario proyecto de ley de infraestructuras, y que está trabajando en una legislación para apoyar un mejor acceso a la atención médica rural (MOBILE Health Care Act).

Mientras que hay muchos parlanchines en el congreso enfocados en aparecer en los noticieros y en alimentar la “industria del entretenimiento de la ira”, yo me uniré a la mayoría de los legisladores serios que realmente quieren conseguir que se aprueben leyes en nombre de sus electores. Para mí, esto es un trabajo, no una audición para presentar un show de noticias lleno de gritos y berreos.

5. Mis tres objetivos principales son:

(1.) Trabajar con otros miembros rurales del congreso, independientemente del partido, para aprobar leyes que beneficien directamente a nuestro distrito rural;

(2.) Controlar la inflación, con un enfoque específico en los precios de la vivienda y de los medicamentos, así como un mejor acceso a la atención de salud en las comunidades rurales como la nuestra;

(3.) Proteger el derecho de la mujer a elegir y proteger el acceso de la mujer a la atención sanitaria sacando a los políticos y a los jueces del proceso de decisión que debería ser únicamente entre ellas y su médico.



Sol Sandoval

1. Como miembro de la clase trabajadora, como alguien que creció en la pobreza, sé que necesitamos alguien en el congreso que vote para mejorar nuestras vidas. Necesitamos a alguien que se haya visto afectado personalmente por los problemas de la gente del día a día.

Sé que para muchos de nosotros, ir a urgencias es un lujo porque no podemos costear una enfermedad. Sé que la gente se está ahogando en deuda estudiantil – al igual que yo. Estoy participando porque necesitamos madres trabajadoras, padres y madres solteras, personas que luchan y que saben lo que es sentir que no tienen voz.

He sido funcionaria pública durante 20 años. He tenido la oportunidad de ser los ojos y oídos de mi comunidad, trabajando en el Departamento de Servicios Sociales del Condado de Pueblo, colaborando con congregaciones como organizadora comunitaria basada en la fe, presionando para que se pague la licencia por razones familiares, así como también educación y atención médica.

2. Una de las experiencias que realmente me motivó a postularme y que realmente se ha quedado conmigo es una vez que serví a un veterano que estaba usando un andador en un sitio de distribución de alimentos en Pueblo. Me dolió el corazón saber que él luchó por mi libertad, y quiero luchar por él en el congreso.

Otra experiencia que considero importante es que conozco muy bien la importancia de los sindicatos. Como hija de sindicalistas de toda la vida, ví cómo mejoraba nuestra vida una vez que mis padres fueron contratados como conserjes que tenían el apoyo de un sindicato. Por fin pudimos tener acceso a asistencia médica, mis padres pudieron tomarse un día de enfermedad pagado cuando estaban enfermos, o cuando mi hermano y yo estuvimos enfermos. Mi madre tiene ahora 70 años y sigue marchando por mejores salarios. Quiero que la gente pueda jubilarse con dignidad.

Soy una candidata no tradicional. La redistribución de distritos incluyó muchas comunidades históricamente latinas en el valle de San Luis; hablo español y puedo atraer a votantes latinos que quizá no hayan votado en las últimas elecciones.

3. He vivido en este distrito durante 20 años. He visto a jóvenes hacer maletas y marcharse por falta de oportunidades. Y durante mi primera visita a San Luis, conocí a un ranchero que me contó que tenía que ver cómo su hijo se marchaba por falta de oportunidades. Entendí entonces lo importante que era para mí viajar por el distrito para poder conocer mejor los problemas que afectan a la gente común.

Hace poco me reuní con los residentes del parque de casas móviles del lado oeste de Durango. Eso es lo que hace falta, que conozcamos a la gente donde está. Necesitan saber que alguien les escucha, se preocupa y les presta atención. Tengo la intención de llegar a partes del distrito que se han sentido ignoradas y dejadas de lado durante algún tiempo.

4. Mi estrategia consistirá en trabajar con los demás miembros de la delegación de Colorado, no contra ellos, para conseguir cosas. Voy a centrarme en si un proyecto de ley o una propuesta política ayuda realmente a la gente del CD3, no en si tiene una “D”o una “R” al lado. Por ejemplo, podemos aumentar el uso de telemedicina para que la atención médica esté más disponible para las comunidades rurales. Me gusta mucho la propuesta Medicare-X del senador Bennett para crear una opción pública ampliando la elegibilidad de Medicare a las zonas subatendidas, lo que sería una gran ayuda para las zonas rurales de Colorado.

Puedo aprovechar mejor los dólares federales en la educación, como los programas Title 1, por ejemplo, para ayudar a nuestras escuelas y distritos escolares rurales en dificultades. Lucharé por nuestros veteranos; eso debería ser absolutamente una cuestión bipartidista.

5. Mis prioridades son la educación, la atención médica y más oportunidades para los habitantes de las zonas rurales y de la clase trabajadora de Colorado. Demasiada gente en este distrito está luchando financieramente en este momento. Tenemos que crear más oportunidades de trabajo a través de certificación de aprendizajes, escuelas de comercio y capacitación laboral para las personas que ya están trabajando pero que buscan mejores empleos. Invirtiendo en el desarrollo de la mano de obra, en la formación de aprendices y en las industrias en crecimiento como la atención médica, la tecnología y la energía renovable, podemos abrir la puerta a la formación profesional y a mejores oportunidades para las familias y las empresas de Colorado.

La actual representante no sabe cómo hacer el trabajo y, francamente, no ha aportado mucho al distrito. Por eso, la gente de este distrito se siente abandonada, dejada atrás, y se merecen a alguien como yo que les escuche y haga el trabajo en lugar de hacer pleitos en Internet.