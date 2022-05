Poeta local escribe un mundo mejor en existencia

By

Traducción por Dolores Duarte

Tony Alcántara lleva 10 años escribiendo poesía, publicándola bajo José Antonio Alcántara, su nombre legal.

Conocido como Tony por sus amigos, explica: “Cuando empecé a escribir poesía, quise usar mi nombre legal, José, en lugar de Tony, porque estaba en este valle. Quería que los demás vieran que la gente que tiene un nombre como el mío puede hacer cosas”, como convertirse en un poeta publicado.

Alcántara, quien creció en Nueva Jersey y Pensilvania, llegó por primera vez a Carbondale en 1997 como estudiante de la Universidad de Colorado en Boulder y miembro del segundo grupo del Proyecto de Formación de Profesores de Roaring Fork (RFTEP) en Woody Creek.

Ya tenía licenciatura en silvicultura y biología, pero el RFTEP le proporcionó un puesto de profesor temporal en la Roaring Fork High School (RFHS). Alcántara recuerda: “Entré como profesor de ciencias, y no puedo decir que hice un gran trabajo”. Después de terminar el año escolar, regresó a Boulder y trabajó en la construcción.

En los años siguientes, Alcántara dio clases en Colombia, Costa Rica y de nuevo en Boulder. Pero en 2008 regresó al valle de Roaring Fork con puesto de profesor en la RFHS y Basalt High School.

Y a medida que se involucraba más en la escritura de poesía, descubrió lo que muchos individuos creativos enfrentan un tira y afloja entre el perfeccionamiento de su arte y un trabajo a tiempo completo. Además de profesor, trabajó como panadero, pescador comercial, fotógrafo de estudio e incluso como cartero en Carbondale, todo ello para encontrar un equilibrio entre su vocación creativa y las realidades económicas de vivir en el costoso Roaring Fork Valley.

Hace unos cuatro años, presentó un manuscrito al premio Patricia Bibby First Book Award. Aunque no ganó el premio, la editorial californiana Tebot Bach le dijo a Alcántara que querían publicar su primer libro de poesía. “The Bitten World” se publicó en 2021, pero con los retrasos causados por la pandemia de COVID-19, no estuvo disponible a la venta hasta en enero de 2022.

La inspiración para un poema puede venir de la lectura de la obra de otro poeta. Él y su amigo y compañero poeta, Matt Daly, que vive en Wyoming, comparten poemas. Explicó que Daly tiene un poema con el verso “cosas que pueden rompernos”. Alcántara compartió: “Me gustó esa línea, así que empecé a partir de ella”.

La línea inicial de su poema “Windfall”, que apareció en el número de abril de 2022 de Ploughshares, una prestigiosa revista literaria, es: “Los objetos lo suficientemente pesados como para rompernos cuelgan de los hilos más finos”.

Aunque el poema trata de un beneficio inesperado — una pieza de un beneficio fortuito — también es acerca de la vulnerabilidad.

En un reciente viaje a Honduras para visitar a su padre y reencontrarse con la familia, explicó que disfrutó mucho del reencuentro con sus seres queridos, pero no escribió ni un solo poema. Describe la necesidad de estar solo para crear: “Sé que definitivamente estoy haciendo lo correcto [trabajando como poeta], pero sobre todo es un asunto solitario, la mayor parte del tiempo estoy sentado solo escribiendo y si no lo hago, no escribo”.

En octubre, Alcántara participará en su primera residencia de artistas concedida por el Centro de Artes Creativas de Virginia. Vivirá en una comunidad con otros escritores y artistas visuales al pie de las montañas Blue Ridge. Confía en que “surgirán nuevas creaciones de escritura porque estoy en un nuevo entorno”.

Desde octubre, ha estado viajando y escribiendo — viviendo en la playa de Texas y acampando en Missouri — y recientemente ha vuelto a Carbondale. El estilo de vida nómada de Alcántara fomenta su productividad en la escritura porque, dijo, “no puedo escribir a menos que tenga tiempo para estar solo”, ya sea sentado en la orilla de un río o caminando por las montañas.

Alcántara está trabajando en un segundo libro de poesía y está solicitando residencias para escritores en todo el país. Cree que ha estructurado su vida de manera que pueda dedicar tiempo y espacio a escribir poesía. “En gran parte, lo que mueve es simplificar la vida y no tener más y más distracciones”.

Admite que en muchos de sus intentos de escritura intenta comprender mejor nuestra existencia individual y colectiva. “La poesía es una aspiración, y parte del proceso es tratar de escribir un mundo mejor en la existencia”. Alcántara añade: “Puedes dejar al lector en un lugar donde las cosas pueden ser mejores de una forma liberadora”.