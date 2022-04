La necesidad principal que todos tenemos

By

Email

Cuando una pareja se une en matrimonio se hacen votos comprometiéndose a permanecer juntos, aunque vengan dificultades e invariablemente vendrán, cuando lleguen, el voto que hicimos debe prevalecer. Una pareja puede tener diferentes costumbres, carácter, fortalezas y debilidades, sin embargo, es posible caminar juntos, amarse, respetarse y ayudarse. En cualquier ceremonia de nupcias, es muy común escuchar a la pareja comprometerse a amar y respetar a su cónyuge todos los días de su vida.

En todas las culturas de todos los tiempos, la familia es en sí misma un valor, por eso es importante que estemos comprometidos a amar y a cuidar a nuestra familia, así como a hacer todo lo que esté de nuestra parte por salvaguardarla. Las familias pueden ser muy diferentes entre sí, pero sus necesidades básicas son las mismas. June Hunt fundadora de la organización Esperanza para el corazón afirma que todos tenemos tres necesidades básicas, siendo la primera de ellas el amor, seguido del reconocimiento y la seguridad. Aquí nos enfocaremos en el amor.

No es posible enfatizar lo suficiente la importancia de hacer a nuestros familiares y seres queridos saberse y sentirse amados, por lo que ellos son, no por lo que hacen. Los efectos de no sentirse amado pueden ser devastadores, entre ellos se encuentran efectos físicos, psicológicos y espirituales, lo cual puede ir desde sentimientos de soledad hasta depresión y suicidio. El matrimonio debe ser un frente unido, como padres debemos esforzarnos por hacer de nuestro hogar un lugar lleno de amor donde todos seamos plenos.

El verdadero amor debe siempre ser demostrado, hay diversas maneras de hacerlo. Una forma de mostrarle a nuestra familia que los amamos es con palabras que si estamos cerca de ellos pueden ser expresadas. Si están lejos, podemos tomar unos minutos para escribir una nota de amor o un mensaje de texto, esto puede hacer una gran diferencia en su día.

Otra manera de mostrar amor es dedicándoles nuestro tiempo. Solemos escuchar que el tiempo es dinero, pero no es así, el dinero se guarda, el tiempo se va y no es posible recuperarlo, por lo tanto, el tiempo es mucho más valioso que el dinero. Para nuestros hijos, tiempo significa importancia, después de todo, en nuestro trabajo no somos indispensables, alguien más puede hacerlo, pero para nuestra familia somos irremplazables, nunca, nadie llenará nuestro lugar.

Es importante, además, que tengamos conversaciones abiertas, significativas con nuestros hijos, esto les demostrará que tenemos un interés genuino en ellos, un deseo de ser parte de sus vidas. Conozca sus metas, sus sueños, sus expectativas para ellos mismos, para usted y para su familia. Lamentablemente gritos, gestos, golpes y hasta amenazas reemplazan las conversaciones en muchas familias.

Hemos permitido que la televisión, los celulares, los videojuegos y las computadoras nos aíslen, es lógico hasta cierto punto que muchos niños o jóvenes no deseen tener conversaciones importantes con sus padres. Si ese es su caso y no sabe por dónde empezar a reconectarse con su familia, simplemente hágales saber que los ama, que está ahí para ellos y sea paciente. Si sabemos que hemos fallado a nuestro cónyuge o a nuestros hijos, si los hemos lastimado, seamos sinceros y humildes y pidamos perdón.

Por último, podemos crear momentos especiales cada día, pequeñas muestras de afecto pueden hacer grandes diferencias en sus vidas, puede ser un acto de servicio o un regalo, no tiene que ser costoso, lo importante es hacerle saber a nuestra familia que los amamos.

Días atrás, mientras manejaba por una calle de nuestro hermoso valle, presencié un hermoso e inspirador cuadro, estacionados junto al camino estaban dos autos, junto a uno de ellos estaba un hombre, daba la impresión de ser un trabajador de construcción saliendo a su trabajo, junto al otro auto estaba una mujer, al parecer la esposa y una niña de aproximadamente seis años de edad, con su mochila en la espalda y una lonchera en su mano, seguramente iba a la escuela. Lo bello, fue la manera en que su papá le soplaba besitos, al mismo tiempo que su mamá agachada junto a ella la abrazaba, juntas decían adiós a papá con alegres sonrisas. No pude evitar sentirme feliz por esa familia.

Mientras pensaba en cómo esa muestra de amor impactaba la vida de esa pequeña, pensaba con tristeza en tantos otros matrimonios o niños en el mundo que no tienen esa dicha. Escuché un consejo para el momento de ir de compras, es que vayamos satisfechos, si vamos al supermercado con hambre llenaremos nuestros carritos de cosas que no serán necesarias ni nutritivas. Ese principio aplica también para la vida, si mandamos a nuestros hijos por la vida vacíos, echarán a su “carrito” cosas innecesarias y dañinas para ellos, pero si van llenos de amor y satisfechos, no tendrán deseos de aceptar lo que fuera del hogar se les ofrece y que hoy por hoy está destruyendo a la juventud. Medite, ¿Que puede hacer hoy para demostrar a su familia cuánto la ama? ¡Sea intencional al hacerlo!