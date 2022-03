Poesía bilingüe por estudiantes recién llegados

Email

Newcomer emerging bilingual students in Mary Hernandez’s class at Carbondale Middle School studied poetic techniques and used sensory imagery to write biographical poems. They wrote and revised bilingual poems in Spanish and English, and strategically chose which language to use to create their ideas. They then practiced reading expressively before recording with the Andy Zanca Youth Empowerment Program. To listen to recordings of these poems, visit azyep.org and search for “classroom collaborations.”

Estudiantes recién llegados a la clase de Mary Hernandez de Carbondale Middle School estudiaron técnicas poéticas y como utilizar imágenes sensoriales para escribir poesías autobiográficas. Escribieron y revisaron su poesía bilingüe en español e inglés para elegir estratégicamente cual idioma incluir para crear sus ideas. Después, practicaron leyendo expresivamente antes de grabar audio con el Andy Zanca Youth Empowerment Program. Para escuchar las grabaciones, visite a azyep.org y busque “classroom collaborations.”

I am Amayrani

I am from muñeco tejido rabbit costumes

From Takis green y Nike rojos and black

I am from the spacious house, vegetación floreciendo — Bzzzzzzz!

Blanca, fresca, flores multicolores

I am from trees frutales enormes

Olorosos, coloridos, cortexas rasposas

I am from hacer tamales y pozole, caballo y ojos brown chocolate

From Oliver Heiden Zúñiga Alvarez y Samantha Zúñiga Alvarez

I am from dramaticos, tercos, y protectores sentimentales

From “many, maniny tontais” y “Vamos a rezar el rosario”

I am from misas los domingos, rezar rosarios

I am from rancho cerca de my town

Pan de horno pastel, té manzanilla, café de olla

I am from los encuentros paranormales de mi abuelo en repetidas ocasiones a lo largo de his life

I am

I am Jennifer

I am from un plato full of mud de menudo — glu glu glu! — hervido picosito

From galletas de coco con café y panecito con chocolate abuelita — Mmmm!!!

I am from house, brilliant with the la cruz colgada en la entrada

Traila larga, dos perros — ¡GUA GUA!

I am from el pájaro rosa, rojo, rosa suavecita

I am from Navidad with my family chaparrita

From Francisco Mancinas Torres y Martin Amaro

I am from craziness y serias

From “apurate que no tengo tu tiempo” and “ya deja ese teléfono”

I am from go to misa every Sunday, 10 mandamientos

I am from Chihuahua, México, menudo, tamales, gorditas

From when my mom saw my grandpa dead on the couch — buuuuu!!!!

I am

Yo soy Marvin Daniel

Soy de la olla donkey — huuuuu!

de chocolate y sweet

Soy de casa tabique blue

De casa espaciosa, pizza pepperoni y chicken

Fresca, florecida, seguro

I am from frijoles y rice

De amable y affectionate

Nancy y Ana

De calmada, y poquito angry

Soy de “te voy a pegar” y luego besitos, I give you a little kiss

“Vaya to sleep”

I am from creer en Dios y believe in the soul

Soy de El Salvador, el hospital de San Miguel y Colorado

De los frijoles y the rice

Soy del perro de mi abuelo que se fue y venían a cabo burned

Yo soy

I am Miguel

I am from pelota desgarrada mojada tan grande como un coco

From Takis picante y pizza, hamburguesas

I am from the sofá, es como las clouds.

Fresca, frijoles tirando vapor, PS4: “¡GOOOOL!”

I am from árboles mango, árboles limón

Árboles frutales, hermosos — ¡PUMM!

I am from ir a playa, trabajar

Miguel Angel Garcia Jurado and Digna del Carmen Jurado

I am from trabajar siempre

Cariñosa siempre amable

From “Vete a dormir ya Miguel”

Castigado, “Vete al cuarto”

I am from creer en Dios, iglesia

El salvador San Miguel Chapeltique

From mi papá iba a cazar venados con su amigo en la noche

Dispararon. ¡PUUMM!

They got closer and it was a mule

I am

I am Gustavo

I am from reloj dorado, bright book! Tic tac!

From celular NOKIA — ring ring! — and cell phone como frijol

From bonito bright sun

I am from more fragrant, rich, cuarto most beautiful

From room, house, mesa con more food en el world

I am from árboles mango, rich world — ushh!

from árboles crecientes reaching the sky

I am from celebrar cumpleanos with a thanksgiving, ojos negros de space

from ROSMERI MORENO and CHINO JERONIMO

from calmada mama, calm water, y papa poco lion who is calm, sometimes furious

from “eras lindo del mundo” y “el león usa las mentiras para cazar su presa”

I am from andar a tienda store Zorro, y ir la jungle para cazar

From adorar DIOS with church, happy God

from Él creó el mundo hacer Earth para man

I am from Guatemala capital

I am from guacamole

beautiful world painting

carne asada

rich sweetest fruit

I am

Yo soy Lilian

I am from the basketball group, pelota

Grande anaranjada como un melón

From natural cocoa and chocolate caliente

I am from casa verde limón smelling of wet mud

Cafés claro, gigante, heavy and delicate

I am from monja blanca, national symbol, y hojas blancas

Yellow, grandes y centro como el centro de una rosa

Rosa, roja, hojas verdes like lemon peel

I am from quemar cohetes en New Year, exciting, shocking

From Gloria and Maria

I am from peaceful, calm, impulsivas, respetuosos

From “ponte a leer” (aunque no sabía leer), “el que puede puede”

I am from humility above all, “todo se puede en la vida”

I am from Villa Lobos, enorme full of flowers

Pollo horneado, carne asada

From my great-grandmother died with a suspiro en la cama de mi grandmother.

Yo soy

I am Dixsi

I am from pastel color rosa, olor a rosas huelen a perfume

From fresa licuada — Bzzzz!

I am from habitación con mi propio cuarto

Sucio, fresco y seguro

I am from árboles flores ramas

Árboles suaves, flores olorosas a cielo, ramas picosas

I am from los cumpleaños pachangueros y flacos, ojos oscuros

From Norma y Jolibet

I am from happy y mal hablado

From “portate bien” y “no peleas”

I am from Cristiana, a la iglesia cada weekend

I am from El Salvador, Guatajiagua, Morasan

Las pupusas, el atole, tamales y pastelitos

From asustada cuando vió mi abuelito muerto que le hablaba

Yo soy

I am Ivan

I am from playa with his tristeza y eternos aromas — PLACH!

From tortillas de mais and coffee sweet, tractors y animals

I am from my grandmother, Flores

Césped mojado and damp sky and hill brillante luz y sol

I am from town with animales

With many cerros and árboles that scratch you

I am from red tamales so rich que te haran toser

From my mom, Griselda, and my dad, Ivan

I am from my mom’s platas and her gallinas

From “has lo que te propones” y “she say no”

I am from Dios and la virgen y walking every Sunday

I am from Sombrerete, Zacatecas, México

Tamales pozole and frijoles de olla

From Dad heard a voice outside que se reía. No se podía mover

He threw a stick at the house hasta que salió mi mamá con su lámpara

My dad was able to move

I am

I am Raymond

I am from tacos al pastor

From cookies Marias and Nutella

I am from Altotonga, Veracruz, México

Grassy, clima bipolar, florista

I am from manzana, limon

Árboles que dan frutas

I am from Day of the Dead

From brown eyes

From Jose Ramon Martinez Zabaleta and Rocio Barrales Montalvo

I am from “To Work!” and “To Work!”

from “Que no sea futbolista” and “Estudia lo que quieras”

I am from believe in God, believe in the virgin

I am from Altotonga, Veracruz, México

Tacos al pastor, camarones del agua, arena suavecita

From mi papa vio caballo negro corriendo y se cayó — ¡CRAC!

Se regresó ¡pero no estaba el caballo!

Yo soy Raymond Martinez Barrales

Yo soy Jeltsin

I am from pelota desgarrada mojada, enorme, redonda, una luna

From Takis picante, pizza con queso, hamburguesa

From chocolate caliente del Snicker delicioso!

From una mesa round, una silla vieja, frutas dulces jugosas

I am from air conditioning, cocina enormous, refrigerator anchita

I am from árboles de fruta de mango, árboles frutales deliciosos

From el Bautismo, las comidas de pollo con la familia

From mi Tía Rodriguez y mi Tío Galeano

From muy amables y respetuosos

I am from “Estudia para sea alguien en la vida”

I am from Nicaragua, Nueva Segovia Jalapa, olor a bosque

From nacatamales masa de maíz y chicken, hojas verde

Mi abuelo en la guerra nicaragua sandinista, enorme mencionado en nuestro país

Yo soy