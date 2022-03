Celebrando 50 años y un nuevo contrato: Programa de nutrición para adultos mayores del condado de Garfield

Email

Traducción por Dolores Duarte

Ven por la comida, y quédate por la compañía — los almuerzos para adultos mayores del Departamento de Servicios Humanos (DHS) están de vuelta en el este del condado de Garfield.

Desde 1972, el Programa de Nutrición para Adultos Mayores (SNP) del DHS se ha centrado en la creación de conexiones significativas y comidas saludables para adultos mayores de todo el país a través de comedores comunitarios.

Tras una breve pausa en los sitios de Carbondale y Glenwood Springs para contratar a un nuevo proveedor, el DHS del condado de Garfield anunció el 8 de febrero su asociación con el chef Alan Kokish, propietario y operador de Aspen Chef en Basalt.

El nuevo contrato fue otorgado por el condado de Garfield e incluye $47,500 para servicios de comida, según Judy Martin, gerente de servicios para adultos mayores del DHS del condado de Garfield. El contrato se extiende hasta junio de 2022 y puede ser renovado por dos períodos de un año.

“El condado ha sido extremadamente generoso con nuestro programa desde el primer día. Pagan el 50% para el transporte y el 40% para nutrición. Realmente han cumplido, y yo sólo tengo que recaudar el resto del dinero a través de donaciones”, dijo Martin.

Los fondos adicionales para el SNP provienen de la agencia sobre el envejecimiento del área del noroeste de Colorado y de las contribuciones de entidades locales y de los participantes en las comidas.

Las comidas reiniciaron el 22 de febrero, y ya son un evento popular entre los adultos mayores. Según Martin, casi 40 personas asistieron al segundo almuerzo en Carbondale, y espera que ese número crezca a medida que más adultos mayores conozcan las comidas sabrosas de Kokish.

Con más de 25 años de experiencia culinaria — que incluye cocina de alto nivel en Aspen y el servicio de banquetes a gran escala para eventos como bodas — Kokish ofrece nuevos y emocionantes menús para que los adultos mayores disfruten.

“Estábamos muy emocionados cuando Alan solicitó el puesto”, dijo Martin. “Estoy muy satisfecha con Alan y con lo que ha sido capaz de hacer por nosotros. Son comidas encantadoras”.

Kokish, junto con su equipo de Chris Shapp y Scott Doleman, no son ajenos a cocinar para adultos mayores. Durante los últimos cuatro años, han estado cocinando los platillos para el programa de adultos mayores del condado de Eagle, y más recientemente en el condado de Pitkin cuando el jefe de cocina de allí tomó un permiso de ausencia.

“Me lo tomé como un proyecto paralelo a mi trabajo de servicio de banquetes y chef privado”, dijo Kokish. “Cocinar para los adultos mayores es realmente gratificante a nivel culinario y a nivel humano. He obtenido una gran satisfacción personal de mi relación con adultos mayores en Eagle, y realmente espero fomentar ese mismo tipo de relación en Garfield”.

Según Martin, se necesita un chef especial para cocinar las comidas de los adultos mayores; el chef debe tener experiencia en trabajar con las regulaciones dietéticas exigidas por el estado para garantizar los valores nutricionales adecuados para las comidas. Posteriormente, los menús son revisados por el dietista registrado del condado.

En el condado de Garfield, se sirve carne o pescado como plato principal junto con verduras y ensaladas saludables, una opción de carbohidratos y un postre. También se sirve café, té y leche con el almuerzo.

A pesar de las recomendaciones, Kokish es capaz de ofrecer una cantidad significativa de variedad en sus menús para acomodar las necesidades específicas de la población mayor.

“Si alguien solicita una comida, hago todo lo posible para no tomarlo como una crítica y encontrar la manera de hacerlo”, dijo Kokish. “No siempre ocurre, pero hago lo que puedo. Tratamos a la gente como individuos”.

Aunque la comida es la atracción obvia, Kokish y Martin coinciden en que el aspecto comunitario de los almuerzos es la mejor parte para los adultos mayores, teniendo en cuenta que muchos de ellos han estado aislados durante casi dos años como consecuencia de la pandemia.

“La comida es una especie de punto central para nuestro bien común. Está bien venir y tener un almuerzo nutritivo, pero disfrutar de la compañía de los demás es igual de importante, si no es que lo mejor”, dijo Kokish.

Como novedad este año, el almuerzo de Carbondale tiene lugar en la iglesia The Orchard todos los miércoles a mediodía. Con un fuego crepitante, techos altos acentuados con vigas de madera y ventanas luminosas que muestran una impresionante vista del monte Sopris, The Orchard crea un ambiente cálido y acogedor para los adultos mayores.

Para acentuar este ambiente, voluntarios amigables y dedicados reciben y sirven a los adultos mayores durante todo el almuerzo.

Aunque algunos adultos mayores llegan acompañados de alguien que cuida de ellos o en coche compartido, hay muchos que no pueden asistir debido a los horarios o al nerviosismo que rodea a las reuniones en persona. Para ellos, hay disponibles servicios de entrega de comidas como Valley Meals and More (VMM) y Meals on Wheels, a través del Hospital Valley View.

VMM es una corporación sin fines de lucro que ofrece a adultos mayores la entrega de comidas, además de desplazamientos para citas médicas y al supermercado.

Mary Kenyon, directora ejecutiva de VMM, entiende la profunda necesidad de apoyar a los adultos mayores, ya que ha visto un aumento en las entregas de comidas. En 2021, VMM tenía un promedio de 80 entregas de comida por día; apenas tres meses en 2022, y ya tienen un promedio de 95 comidas por día.

“La población está creciendo y hay una mayor necesidad de servicios complementarios”, dijo Kenyon. Le complace saber que los comedores comunitarios han recibido el nuevo contrato, e hizo hincapié en que lo fundamental es que los adultos mayores tengan acceso a nutrición y compañía.

Haciendo reflexión sobre este sentimiento, Martin dijo que los adultos mayores son algunos de los miembros más amables de la comunidad; trabajan duro y se preocupan por los demás, dijo, y necesitarán más ayuda de la comunidad a medida que pase el tiempo.

Visita www.garfield-county.com/human-services/senior-menu/ para conocer las ubicaciones y los horarios de comedores comunitarios. Se pide a los asistentes que reserven con al menos 48 horas de anticipación llamando al 970-665-0041.

Para VMM, visita www.valleymealsandmore.com/ para conocer oportunidades y servicios de voluntariado.