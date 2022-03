Estableciendo valores familiares

Email

Soy Trini, nací en Sinaloa, México. Estoy felizmente casada. Mi esposo y yo somos afortunados de tener una hija, un hijo, un yerno y una hermosa nietecita. Hemos vivido en este valle por 22 años. Actualmente soy estudiante de teología y disfruto servir como voluntaria en diferentes ministerios y organizaciones. Es un privilegio para mi escribir esta columna, espero que sea de edificación para usted.

Hace un par de años, cuando se desató la pandemia, entre muchas otras cosas, tuvimos que definir qué servicios eran realmente esenciales y cuáles no lo eran. De repente, la palabra “esencial” se volvió muy popular, por así decirlo. Pero ¿qué significado tiene? Esencial es sinónimo de importante, necesario e imprescindible. Cada familia debe tener valores esenciales, ósea principios que les identifiquen. Ellos son el fundamento de la familia, que a su vez es la base de la sociedad.

¿Qué es un valor esencial? Son aquello que guía la conducta humana, son nuestras convicciones. Aunque tal vez no estemos conscientes de ellos, todos tenemos valores, ellos forman parte de nosotros y los transmitimos a nuestros hijos. Por eso, es de suma importancia que cada familia tenga sus valores bien definidos, para poder comunicarlos y sobre todo modelarlos a nuestras futuras generaciones.

¿Por qué es importante enseñarles valores a nuestros hijos? Porque ellos tomarán las decisiones que tengan que hacer en la vida, basados precisamente en sus valores y principios. Como padres, queremos que nuestros hijos hagan la decisión correcta ante cada situación.

¿Cómo les enseño valores? Contrario a lo que creíamos, la manera de enseñarlos no es precisamente dando discursos, sino modelándolos ante ellos; es dando el ejemplo. Nuestra conducta debe ser consecuente con los valores que decimos tener.

Por ejemplo, no le puedo decir a mis hijos que no mientan si ellos ven que yo miento, eso me quita la autoridad moral ante ellos. Nuestros hijos aprenden de nuestro ejemplo, aún más que de nuestras palabras. Hay una etapa en la vida de ellos en la que no nos escuchan, pero siempre nos están observando. Enseñamos valores estando presentes para nuestras familias y seres queridos, dándoles calidad y cantidad de tiempo. Debe haber una relación, no se puede ejercer una influencia positiva estando ausente.

Otra manera de enseñar valores es instruyendo durante las experiencias de la vida. Por ejemplo, cuando nos enteramos de algo que sucede en nuestra comunidad, nos sentamos con ellos y platicamos al respecto, extraemos la enseñanza posible en cada situación. Al hacer esto, debemos ser claros y constantes, lo más seguro es que una sola conversación no será suficiente, hay que reforzar o darle seguimiento para asegurarnos que ellos están realmente aprendiendo de las lecciones de la vida.

¿Qué valores debo enseñar? Hay un sinnúmero de valores que podemos establecer como nuestros valores familiares. La lista incluye amor, respeto, comunicación, obediencia, compromiso, honestidad e incluso el valor de la vida misma, entre muchos otros.

Para establecer nuestros valores podemos preguntarnos ¿cómo queremos que nuestros hijos nos recuerden? Con el pasar de los años, habrán memorias que no importarán tanto. Los recuerdos que ellos atesoran en su corazón por siempre, serán el amor que les dimos y el ejemplo que les modelamos. Recordarán el tiempo que compartimos, la dedicación y la entrega con que llevamos a cabo nuestra paternidad.

El propósito de esta columna es afirmar los valores esenciales de las familias de nuestro valle. Creemos en el valor de la familia y deseamos ayudar a través de este medio a afirmar lo bueno que tenemos y a corregir lo que no está bien.

Igual de preocupante que la guerra que actualmente está sucediendo, es el conflicto que se vive en el interior de muchos hogares. Hay una pandemia que está arrebatando la vida a muchos niños y jóvenes alrededor nuestro y es la falta de amor, aceptación y seguridad, es el no conocer su identidad, su valor y propósito en la vida. Si bien es cierto que no hay familia que sea perfecta, podemos trabajar en tener familias más sólidas y saludables.

Hemos emigrado hasta este lugar buscando un mejor estilo de vida especialmente para nuestros hijos y nada puede ser mejor que darles un hogar donde ellos se sientan amados y protegidos, un lugar donde haya armonía y unidad. Todos deseamos que nuestros hijos y nietos sean personas de bien, que aporten a su comunidad y eso empieza en el seno de cada hogar.

Quiero dejarle con esta frase cuyo autor desconozco, “Los valores son la huella que las personas que hemos amado y admirado han dejado en nuestras vidas”.

¿Qué huella estamos dejando en el corazón de nuestros seres queridos?