Conoce a los candidatos de Carbondale

Traducción por Dolores Duarte

El 5 de abril, los residentes de Carbondale habrán elegido a tres candidatos para cumplir términos de cuatro años en la junta administrativa de la ciudad. Además, el administrador actual Ben Bohmfalk se presenta sin oposición para el puesto de alcalde. Los materiales presentados por los nueve candidatos han sido editados por razones de espacio. Conoce más acerca de cada uno en el foro organizado por The Sopris Sun y KDNK el 16 de marzo en el ayuntamiento de 6 a 8 p.m. El foro también será transmitido en vivo y por YouTube.

Ben Bohmfalk (candidato a alcalde)

He sido un educador de por vida y un servidor público que está listo para liderar a Carbondale como su próximo alcalde. Llegué a vivir a Carbondale con mi esposa, Megan, en 2002 para iniciar nuestras carreras de enseñanza en las escuelas públicas locales. Inmediatamente supimos que habíamos encontrado un lugar al que llamamos hogar, y hemos prosperado con el profundo sentido de comunidad que hemos construido aquí. En casi 20 años como profesor y líder de instrucción en las escuelas del Roaring Fork, he perfeccionado mis habilidades para facilitar, escuchar, dirigir y aprender. He sido presidente de la comisión de planificación y zonificación de Carbondale, alcalde interino y administrador. Paso mi tiempo libre tocando música con amigos, esquiando con mi hijo de 14 años y disfrutando de los eventos, senderos, ríos y negocios locales de Carbondale con mi familia.

Estoy compitiendo porque me importa mucho el futuro de Carbondale y creo que tengo la experiencia, el carácter y las habilidades necesarias para atraer a la gente para mejorar nuestras fortalezas y afrontar nuestros retos durante los próximos cuatro años. Estoy orgulloso del progreso que hemos hecho en los seis años que he servido en la junta directiva de la ciudad, y espero continuar nuestro trabajo hacia un futuro más sustentable y equitativo.

Erica Sparhawk (titular)

Nací y me crié en Carbondale, me gradué de Roaring Fork High School y me aventuré al mundo por primera vez al asistir a la Universidad Estatal de Colorado. Viajé y trabajé en Sudamérica antes de aceptar un trabajo en Montana con el Northern Plains Resource Council, una organización sin fines de lucro que lucha por proteger la tierra y el agua de los impactos del desarrollo de metano en los lechos de carbón. En 2009, regresé a Carbondale con mi esposo e hija para estar más cerca de la familia y trabajar en Clean Energy Economy for the Region (CLEER), donde he pasado 12 años promoviendo la eficiencia energética y las energías alternativas en la zona. En enero de 2022, me convertí en la directora general de una nueva empresa fundada con mi hermano, Forrest Fulker, y mi viejo amigo, Jake DeWolfe. Mi trabajo en la iniciativa de votación del Impuesto de Acción Climática en 2016 y mi experiencia con los gobiernos locales apoyados por CLEER me obligaron a solicitar el nombramiento para un puesto vacante en la junta administrativa de la ciudad. Después de ser nombrada en febrero de 2017, pasé a ganar las elecciones en 2018 para mi primer término completo como administradora. Encuentro renovación al ser entrenadora de fútbol, haciendo senderismo, ciclismo de montaña y viajes por el río con la familia y amigos.

Luis Yllanes (titular)

Nací en Miami, pero me crié en Lima, Perú antes de regresar a Miami cuando tenía siete años. Asistí a la universidad en el Instituto de Tecnología de Rochester, donde obtuve un BFA en Fotografía de Bellas Artes. Mi carrera comenzó en el Museo de Arte de Miami (ahora el Museo de Arte Pérez). También fui profesor adjunto en la Universidad Internacional de Florida. Hace doce años, me trasladé al valle del Roaring Fork para trabajar en el Aspen Art Museum, donde fui ascendiendo en la organización y, más recientemente, fui su director de operaciones. A finales del año pasado, me contrataron para dirigir el 5Point Film Festival como su nuevo director ejecutivo. Desde que me mudé al valle, he sido voluntario en varias organizaciones, como KDNK, English in Action y Carbondale Arts. Fui nombrado para la junta directiva de la ciudad en agosto de 2017 y posteriormente fui elegido para un término de cuatro años en abril de 2018. En mi tiempo libre, disfruto del snowboarding, el stand-up paddleboarding, el surf y la jardinería. Actualmente resido en Carbondale con mi esposa y mis dos hijos.

Chris Hassig

Me mudé a Carbondale en 1991 a la edad de cuatro años y tengo una foto de mi abuelo en la cima de Pyramid Peak de 1937. Comparto el amor de mi abuelo por las montañas Elk, ya sea florecidas, con follaje o con nieve. Me siento muy privilegiado de llamar a Carbondale mi hogar y a estas montañas y por sentir una gratitud tan arraigada hacia un lugar y una comunidad. Me he ganado la vida como artista aquí durante los últimos diez años y siempre he buscado formas de comprometerme y contribuir a nuestra increíble comunidad, ya sea en los First Fridays, a través de los Días del Diente de León, las ferias de la montaña y los días de la papa, en la radio comunitaria KDNK -donde actualmente sirvo como vicepresidente de la junta- o en S.A.W. (Studio for Arts + Works), donde actualmente tengo un estudio. Soy licenciado en Arquitectura y Estudios Medioambientales por el Middlebury College de Vermont y desde hace tiempo me apasiona el diseño sustentable y centrado en el ser humano. Aportaré conocimientos, ingenio, humildad y deliberación al papel de representar a los habitantes de Carbondale mientras trabajamos juntos como comunidad para garantizar un futuro fuerte.

Zane Kessler

Soy más conocido en Carbondale por mi trabajo como director ejecutivo de la Thompson Divide Coalition, donde defendimos a los ganaderos locales, a los ecologistas y a los usuarios recreativos para proteger la zona de la división Thompson cerca de Carbondale. Ahora trabajo como director de relaciones gubernamentales del Colorado River District, “para proteger los ríos de la vertiente occidental y mantener nuestra agua en la vertiente occidental”. Tengo casi 20 años de experiencia trabajando con juntas y comisiones en cuestiones de política local, estatal y federal, incluidos siete años como miembro del personal del senado de los Estados Unidos, donde gestioné iniciativas de política y divulgación en los ámbitos de la agricultura, infraestructuras, energía y recursos naturales. Mi esposa Lucy y yo, podemos ser vistos a menudo persiguiendo a nuestro hijo pequeño por el parque Sopris o disfrutando de una copa en Main Street después de un paseo en bicicleta de montaña.

Colin Laird

He sido un residente de Carbondale desde 1999, he criado dos hijos aquí y he participado en muchas iniciativas comunitarias y regionales a lo largo de los años. Éstas incluyen: vivienda accesible y transporte, entrenamiento de fútbol, servicio como comisionado de planificación y zonificación para el condado de Garfield, cofundador de The Sopris Sun y cofundador del Third Street Center. Estoy competiendo para crear más viviendas accesibles a nivel local y regional; para garantizar la habitabilidad permanente de Carbondale (el nuevo desarrollo debe hacerse de la manera más inteligente y sustentable posible para preservar la calidad y la habitabilidad de nuestra inigualable comunidad); para mejorar la solidez de nuestra comunidad. Tenemos que hacer mucho más para mejorar nuestra capacidad de adaptación y planificar con anticipación cuestiones como la sequía, los incendios forestales, el clima y la economía.

Frosty Merriott

Mi esposa Carly, y yo nos mudamos aquí con nuestra hija de cuatro años, Shiloh, en 1998 desde Silverthorne. Shiloh estudió en Roaring Fork High School y ahora es enfermera en Denver y trabajó dos años en St. Anthony durante la crisis del COVID. Mi esposa es la gerente de la oficina de J. Frost Merriott CPA, que ahora está en su 24º año de funcionamiento. Asistimos a la iglesia The Orchard. Habiendo sido siempre un activista de la comunidad, mi primer servicio público fue en la junta ambiental de Carbondale en 1998. Más tarde formé parte de la primera junta ejecutiva elegida de River Valley Ranch y fui nombrado miembro de la comisión de planificación y zonificación durante cuatro años, a la vez que formaba parte del Carbondale Economic Roadmap Group. Fui elegido (no nombrado) a la junta directiva de la ciudad en 2008 para completar un término vacante de dos años. Más tarde fui elegido dos veces más, sirviendo hasta 2018, cuando se limitó mi mandato. Actualmente soy miembro de la junta ejecutiva de la cámara de comercio de Carbondale y de la junta de medio ambiente de la ciudad.

Colin Quinn

Me mudé a Carbondale con mi familia en 2016 para estar más cerca de la familia de mi esposa en Basalt. Anteriormente, vivimos en Mozambique durante casi tres años. Estuve trabajando con la Agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional para ayudar a las comunidades costeras a prepararse para el cambio climático. Estábamos muy emocionados de volver a Colorado y formar parte de la comunidad de Carbondale. Profesionalmente, dirijo el equipo de cambio climático de la oficina de África en la agencia para el desarrollo internacional de los Estados Unidos. En Carbondale, he sido presidente de la junta de medio ambiente de la ciudad desde 2017 y, a través del trabajo voluntario, ayudé a establecer la Asociación de Servicios Climáticos de Mountain West con el Instituto de Cambio Global de Aspen. Tengo un doctorado en ecología vegetal por la Universidad Estatal de Colorado y una licenciatura en biología por la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda. Me gusta viajar con mi esposa Erin, y he tenido la oportunidad de vivir en varios lugares y países increíbles como Fort Collins, Austin, Texas, Washington, D.C., Mozambique, Panamá y Nueva Zelanda. Disfruto del tiempo con Erin, nuestros dos hijos, Wyatt y Ruth, de las actividades recreativas y el estilo de vida que ofrece el valle de Roaring Fork y de la singularidad y el fuerte sentido de comunidad de nuestra ciudad.

Jess Robison

Me crié en el valle de Roaring Fork y asistí a la escuela pública de Basalt desde el kinder hasta el doceavo grado, y luego me fui a la cordillera frontal para obtener una licenciatura en Sociología. Después de la universidad, regresé al valle y me instalé en Carbondale con mi familia. Soy propietaria de una casa en Carbondale y dueña de un negocio, y estoy criando a dos hijos con mi cónyuge. He pasado muchos años como voluntaria en organizaciones locales y tengo más de una década de experiencia en juntas directivas – juntas asesoras municipales, juntas de HOA y juntas de preescolar. Soy una graduada de Roaring Fork Leadership y soy activa en nuestra comunidad. Soy propietaria de un negocio local de consultoría de construcción y contratación general y me apasiona cómo resolver los retos de desarrollo y uso del suelo. Carbondale es mi hogar y esta comunidad tiene mi corazón.