Chisme del Pueblo – 10 de marzo, 2022

Email

Traducción por Jacquelinne Castro

Busca y rescata

El equipo de búsqueda y rescate del condado de Garfield está reclutando voluntarios para ayudar a “encontrar aquellos perdidos, rescatar a los varados y heridos, recuperar a los fallecidos y educar al público en seguridad de la naturaleza y las montañas,” escribió la oficina del departamento del alguacil. A no costo alguno, un miembro de equipo en promedio recibirá más de 400 horas por año en entrenamiento, prácticas en el campo y programas educacionales públicos. La aptitud física y disponibilidad son cruciales. Para saber más, envíe un correo electrónico a garfieldsar@gmail.com

Comedor en las calles

Los administradores de Carbondale discutirán acerca de comedores en la calle durante la sesión del 15 de marzo a las 6 p.m. Desde el 2020, secciones de la calle principal fueron cerradas al tráfico durante los meses del verano en tardes seleccionadas para que restaurantes usen ese espacio para comedores al aire libre. Los residentes del centro y dueños de negocios pueden entregar sus comentarios a trustees@carbondaleco.net antes de la reunión. La sesión está disponible en persona y un enlace virtual será incluido en la agenda, la cual puede ser encontrada en www.carbondalegov.org

Justicia para los mayores

Alpine Legal Services discutirá su programación legal civil para personas mayores y que cuestiones ven localmente. El evento virtual bilingüe comenzará a las 5 p.m. el 15 de marzo. Para inscribirse visite www.bit.ly/justiceforseniors

¿Listo para la huerta?

El jardín comunitario de Carbondale en Hendrick Drive tiene terrenos disponibles para la temporada de jardinería del 2022. Si le gustaría recibir más información acerca de este jardín comunitario, contacte a Jerry al tlee@rof.net para pólizas y la solicitud. Terrenos serán asignados en la base de primero-llega, primero-se-lo-lleva.

Juventud sabia

Estudiante de penúltimo año de Roaring Fork High School, Bella Brown, fue citada en el New York Times de la semana pasada. La reconocida publicación abrió un foro para adolescentes para desahogar sus emociones y opiniones acerca de la invasión de Ucrania. “Hay otras chicas de 16 años en Ucrania que esperaban no ver a su país ser invadido, no ver sus hogares destruidos y sus hermanos y padres no ser reclutados”, escribió Brown. “Le doy mi mayor pésame a aquellas jóvenes, aquellas familias y su país. En lugar de rezar para no tener que ver esto desatarse, rezaré para que su país sobreviva y pueda prosperar independientemente una vez más”.

Afirmando voces

Como parte del proyecto Love Notes, todos están invitados a participar en una sesión informativa de cómo mostrar apoyo a la juventud LGBTQ+. El evento virtual también estará disponible en español y será dado a cabo el 14 de marzo a las 6:30 p.m. Para inscribirse visite www.bit.ly/affirmingvoices

Apoyo de refugio

El condado de Garfield ha asignado $220,000 a Colorado Animal Rescue para sus operaciones en el 2022. El refugio sin fines de lucro atiende animales callejeros, mascotas entregadas por los dueños, proporciona cirugías de castraciones, donaciones de alimentos de mascotas, vacunas y pastillas, propicia además etiquetas de identificación de mascotas, atiende a animales durante evacuaciones de emergencia y ofrece consultas de comportamiento animal. El director ejecutivo Wes Boyd le dijo al comisionado, “estoy orgulloso de decir que durante COVID, no perdimos ningún solo día de trabajo.”

Diseños elegantes

Agarre sus pinceles, ¡porque el concurso del cartel del Día del Diente de León se está acercando! Entregas para el cartel de este año, el cual será mostrado en camisetas, deben ser recibidas antes del 20 de marzo. El tema: comunidad, sustentabilidad y primavera. Envíe sus propuestas a dandelionday81623@gmail.com

Desperdicios electrónicos

Blue Star Recyclers, una organización sin fines de lucro que emplea personas con problemas para reciclar desperdicios electrónicos, se asocia con Ready for the World, un programa que sirve a la juventud local, a operar tres sitios de donaciones en el valle. Torres de computadoras, computadoras portátiles, teléfonos celulares, unidades de disco duro, tarjetas de memoria y fichas de procesador serán aceptadas desde el 14 de marzo hasta el 20 de marzo en Glenwood Springs Elementary School, la oficina del distrito de Roaring Fork y en Basalt Middle School. Para programar una cita, llame al 720-415-0767.

ReEnergizar Garfield

El condado de Garfield está apoyando a Clean Energy Economy for the Region (CLEER) con $150,000 para ayudar a los residentes que hacen menos del 120% del ingreso medio del área ($105,960 para una familia de cuatro) con actualizaciones de energía. Dependiendo del ingreso, su familia podría recibir hasta el 100% del costo de medidas de energía recomendadas como aislamiento, sellado de aire, reemplazo de ventanas, actualizaciones de sistemas de calefacción y enfriamiento y también iluminación LED. Para más detalles, visite www.garfieldcleanenergy.org/reenergize o llame al 970-704-9200.