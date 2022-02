La educación en casa ofrece una alternativa

Email

Traducción por Dolores Duarte

El sol empezaba a asomarse por la costa de California cuando se escuchó el suave sonido para el desayuno en la caravana de la familia Bannon-Levine, enclavada bajo las secuoyas.

Sin prisas, Katie Bannon, residente en Carbondale, y su marido, Scott Levine, conversaban con su hija Isabelle, de nueve años, sobre el día que tenían por delante. ¿Deberían volver a visitar las pozas de marea? O tal vez una caminata por un sendero inexplorado.

Es pleno invierno y, en lugar de permanecer en el frío clima de la montaña, decidieron dirigirse al oeste para disfrutar de días más cálidos y nuevas experiencias. Como Isabelle se educa en casa, les es posible viajar durante el ciclo escolar.

Es un lugar idílico en sí, pero la educación en casa nunca fue su plan original.

“Nunca estuvo en mi radar educar en casa”, explica Bannon, quien tiene una maestría en educación artística. “Siempre estuve a favor de la escuela pública y creía en ella, pero no funciona para todo el mundo. Funciona para algunos niños y eso es genial, pero no para otros”.

Cuando la pandemia llegó en marzo de 2020, Bannon y Levine sabían que el aprendizaje desarticulado no iba a funcionar para Isabelle. Al igual que muchas otras familias de Colorado, decidieron probar la educación en casa.

De acuerdo con la Membresía Estudiantil de Colorado 2020-21, el Departamento de Educación de Colorado (CDE) reportó un aumento del 43% en los estudiantes educados en casa en comparación con 2019. Aunque ese porcentaje ha disminuido para el ciclo escolar 2021-22, sigue siendo más alto que en 2019.

Con más de 31,000 estudiantes de Colorado que han optado por seguir escuela en casa a pesar de haber regresado a la educación presencial, muchas familias creen que la ventaja de la educación individualizada tiene beneficios.

La estudiante de octavo grado Sofie Koski de Redstone ha sido educada en casa durante 5 años. Dice que la educación en su hogar funciona gracias a la flexibilidad de su plan de estudios. Puede estudiar los temas que desee, ir a su propio ritmo y cambiar las tareas cuando ya no satisfacen sus necesidades.

“Algo que me gusta mucho de la educación en casa es que si no me gusta una tarea puedo elegir hacer otra cosa”, dijo Koski. “Es menos rígido, pero aun así sientes que estás haciendo cosas. Puede que no consigas hacer tantas asignaturas en un día, pero sigo aprendiendo y lo disfruto”.

Explica que a menudo es capaz de terminar su trabajo en un plazo de dos horas porque, en el caso de Sofie, las distracciones prácticamente se eliminan en casa.

Isabelle comparte el sentir de Koski, hablando con entusiasmo sobre lo mucho que está aprendiendo y aprovechando la oportunidad para seguir sus intereses personales. “Papá me enseñó los números negativos, el teorema de Pitágoras, los decimales y la trigonometría”, dice. “También me gusta tejer y la historia de dragones; creo que eso no se aprende en la escuela. Fue una elección totalmente mía porque me gustan mucho los dragones”.

Isabelle tiene 10 libros en su mesa de lectura, y también ha iniciado un club de lectura con una amiga.

En cuanto al plan de estudios, Bannon dice que algunas de las mejores experiencias de aprendizaje ocurren espontáneamente cuando Isabelle sale a la comunidad y hace una simple pregunta que se convierte en una lección valiosa.

Para todos los estudiantes educados en casa, los padres están a cargo del plan de estudios de sus hijos. Colorado no ofrece un programa específico, pero el estado exige “habilidades comunicativas de lectura, escritura y expresión oral, matemáticas, historia, civismo, ciencias y cursos regulares de instrucción sobre la constitución de los Estados Unidos”, según la página web del CDE.

Además, los estudiantes educados en casa no están obligados a presentarse a las pruebas de evaluación del estado. Sin embargo, el CDE sí requiere que demuestren su progreso con una prueba de rendimiento estandarizada a nivel nacional durante el tercer, quinto, séptimo, noveno y onceavo grado, o “una persona calificada debe evaluar el progreso académico del estudiante a expensas de los padres”.

“Estaba tan centrada en los estándares y en asegurarme de que mi hijo lo supiera para entonces, pero eso no es necesariamente útil para los niños que no están preparados para ello”, dijo Bannon. “Lo bueno de la educación en casa… es que es mucho más indulgente y comprensiva con cada niño. Les da el tiempo necesario. Tendrán 18 años y lo conseguirán”.

El plan de estudios de Isabelle suele basarse en proyectos, con inspiración en la pedagogía Waldorf y la educadora británica Charlotte Mason. Utiliza un programa de matemáticas en línea llamado RightStart que proporciona materiales didácticos (objetos o patrones para reforzar la resolución de problemas) y planes de lecciones detallados.

Fuera del ámbito académico, la socialización suele ser un tema candente para críticos de la educación en casa. Según el experto en educación en casa y profesor de psicología de la Universidad de Stetson, el doctor Richard G. Medlin, las investigaciones demuestran que los estudiantes educados en casa se comprometen social y cívicamente, se sienten satisfechos con sus vidas y tienen relaciones sólidas con sus familias y compañeros.

De conformidad con esta investigación, Stephanie Gillespie, de Carbondale, educó a sus cinco hijos en casa y pudo proporcionarles una experiencia social dinámica e integrada en la edad a través de actividades comunitarias, con ancianos y viajes.

“Creo que estar con personas de todas las edades te permite entender a la gente y ser más compasivo”, dijo Gillespie. “No sólo tienes que socializar con tu grupo de edad”. En la actualidad, sus cinco hijos adultos han creado sus propios negocios y siguen siendo miembros activos de la comunidad.

“Nunca sabes qué les va a gustar o qué programa va a funcionar. No hay un plan de estudios o un interés único que funcione igual para todos”, dice Gillespie. “Al final, lo más importante es asegurarse de que se les quiere y se les cuida”.